Генштаб уволил Наталью Гуменюк с должности спикера ОК 'Юг': кто ее заменит

Генеральный штаб Украины принял решение об отставке полковника Натальи Гуменюк с должности руководительницы Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга. Об этом 19 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Отмечается, что в Генштабе приняли решение об окончании командировки полковницы Натальи Гуменюк и ее исключении из состава сил и средств соответствующей группировки войск с 19.04.2024. Сейчас идет процесс подбора соответствующего специалиста на эту должность.
"Центр стратегических коммуникаций Сил обороны юга будет работать в штатном режиме, организуя сотрудничество с представителями медиа, которые имеют соответствующую аккредитацию ВСУ", - говорится в сообщении.видео дня
Что этому предшествовало
16 апреля представители украинских и иностранных медиа обратились к Вооруженным силам Украины и Министерству обороны с просьбой заменить Наталью Гуменюк, руководителя объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, сообщает Институт массовой информации.
В заявлении, адресованном главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, министру обороны Украины Рустему Умерову и начальнику Генштаба ВСУ Анатолию Баргилевичу отмечается, что Наталья Гуменюк затрудняет освещение военных преступлений России в ее зоне ответственности. Журналисты призывают заменить ее на "более компетентное лицо". Также требуется обеспечить доступ к районам Херсонщины, поскольку "эти территории неоправданно долго блокировались Натальей Гуменюк, что повлекло непоправимые информационные последствия для Украины".
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Отставка Гуменюк - последние заявления Гуменюк
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают расширять плацдарм на левом берегу Херсонщины. Об этом заявила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В то же время, российские оккупанты усилили активность в районе Старомихайловского Донецкой области. Несмотря на это, враг пока воздерживается от применения бронетехники для атак на украинские позиции, что может указывать на их "подготовку" к действиям.
По словам пресс-секретаря Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, в районе позиций ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области пока не наблюдается значительной концентрации российских войск. Однако оккупанты постоянно дополняют свои ряды новыми резервами, в зависимости от потерь во время боевых действий.
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