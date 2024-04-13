РФ бросает в бой 'спецов': в ВСУ сказали, накапливают ли силы россияне возле Крынок

Оккупанты рассредоточены, расположены несколькими слоями относительно линии соприкосновения, в зависимости от потерь подтягивают резервы, рассказала Гуменюк.

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Россияне рассредотачивают силы на Херсонщине, чтобы избежать ударов ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

В районе плацдармов ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области пока не наблюдается накопления российских сил. Однако оккупанты постоянно подтягивают новые резервы в зависимости от потерь во время штурмов. Об этом заявила в эфире телемарафона пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Видим, что они маневрируют своими ресурсами. Накопление личного состава - что за этим скрывается? Группировка "Днепр" российских войск, которая там находится, достаточно многочисленная, она имеет ресурс и живой силы, и техники, но она рассредоточена", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, российские оккупанты осознают, что ВСУ изучают их скопления и готовы работать по ним. В связи с этим российские силы рассредоточиваются и регулярно усиливают свои ряды.

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"Конечно они рассредоточены, расположены несколькими слоями относительно линии боевого соприкосновения как можно глубже. И исходя из непосредственных потерь на линии соприкосновения, они подтягивают время от времени из глубины временно оккупированной материковой части ресурсы", - рассказала она.

За сутки враг провел шесть безуспешных штурмов в районе плацдарма украинских войск на левом берегу Днепра. Относительно резервов в Крыму, Гуменюк отметила, что это пока далекая перспектива.

"Они пока справляются с тем, что есть неподалеку. И эти ротации подразделений больше привязаны к штурмам, когда большие потери, а они ежедневные, они подтягивают следующие десантно-штурмовые, специальные подразделения. Сейчас они сосредоточены на том, чтобы подтянуть очередную партию спецов на штурмы, потому что успехов нет", - добавила пресс-секретарь.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал Главред, бои за Богдановку на Бахмутском направлении продолжаются. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города, однако сейчас он находится под контролем Сил обороны.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что обстановка на фронте резко обострилась вследствие активизации оккупантов после президентских выборов в России. Враг атакует позиции на Лиманском, Бахмутском и Покровском направлениях, используя бронетехнику и танки.

Кроме этого, аналитики Института изучения войны сообщили, что позиционные бои продолжаются по всей линии фронта. Отчет ISW подтверждает ожесточенные бои под Часовым Яром, но изменений в линии фронта не зафиксировано.

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