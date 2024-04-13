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Штурмовики РФ заходят с севера: враг прорвался в Богдановку – Минобороны

Алексей Тесля
13 апреля 2024, 11:45
В Министерстве обороны призвали ориентироваться только на официальные сообщения ВСУ.
ВСУ, РФ
ВСУ отражают атаки РФ на востоке / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/TerritorialDefenseForces, mil.ru

Продолжаются бои за Богдановку на Бахмутском направлении, на северную окраину которой ночью пробились штурмовые группы врага, сообщили в Министерстве обороны Украины.

Сейчас город находится под контролем Силы обороны, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram в субботу.

Вместе с тем уточняется, что российские оккупанты не прекращают попытки штурмовых действий.

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"Продолжаются интенсивные бои за Богдановку на Бахмутском направлении. Ночью штурмовые группы врага пробились на северную окраину города. Богдановка сейчас под контролем Сил обороны. Идет бой, враг не прекращает штурмов", - говорится в сообщении.

В Министерстве обороны призвали ориентироваться только на официальные сообщения Вооруженных Сил Украины.

Screenshot
/ t.me/ministry_of_defense_ua

Что известно о боях за Богдановку

Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты оккупировали село Богдановка Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области.

Об этом сообщает мониторинговый канал DeepState. Кроме этого отмечается, что российские захватчики продвинулись еще возле трех населенных пунктов.

"Враг оккупировал Богдановку и продвинулся возле Часового Яра, Новокалиново и Тоненького", - говорится в сообщении.

Также в свежей сводке с фронта DeepState сообщает, что на Донецком направлении сохраняется тяжелая ситуация.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось, что российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы. Россияне атаковали небольшими группами на бронетехнике.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ пытается "пробить" оборону ВСУ и захватить новые территории. Российская армия начала массово использовать РЭБ на бронетехнике, что сильно мешает работать БПЛА.

Как сообщалось ранее, Генштаб нашел тысячи военных, которые не были на фронте. Украинских военных, которые с начала полномасштабного вторжения находятся на фронте отправят на отдых, отметили в Генштабе ВСУ.

Что известно о селе Богдановка?

Богдановка – село Часовоярской городской общины в Бахмутском районе Донецкой области в Украине. Площадь села составляет 1.053 км. Численность населения по состоянию на 2014 год составляла 77 человек.

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