РФ пытается 'пробить' оборону ВСУ и захватить новые территории: ситуация на фронте

Российская армия начала массово использовать РЭБ на бронетехнике, что сильно мешает работать БПЛА.

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Под Авдеевкой оккупанты атакуют ВСУ / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, Минобороны РФ

Командир подразделения БпАК в составе 3-й отдельной штурмовой бригады Вадим Мазевич отметил, что российские оккупанты изменили тактику и общую концепцию наступления на Авдеевском направлении.

"На Авдеевском направлении враг пробует использовать тактику смешанных штурмов. В одних частях полосы разграничения ответственности Сил обороны можно наблюдать наступление врага с помощью бронетанковых соединений. То есть происходит наступление с помощью танков и бронированной техники. В других частях враг пытается использовать пехотную тактику. То есть тактику малых и больших группировок, которые могут наступать. Особенно это наблюдается в темное время суток или по серому", - отметил Мазевич в эфире телеканала "Еспресо".

По словам командира подразделения БпАК в составе 3-й ОШБр, враг начал массово использовать РЭБ на бронетехнике, что сильно мешает работать БПЛА, но ребята работают и достаточно эффективно.

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"Враг несколько изменил общую концепцию наступления. Россияне пробуют пробить основное направление, где есть бронетехника, которое направлено в сторону на Курахово", - отметил Мазевич.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта. Аналитики ISW отмечают, что в районе Кременной российские войска теряют определенные позиции из-за активных контратак со стороны Сил обороны Украины. Однако, российские источники также сообщали об ожесточенных боях в районе Тернов.

В ВСУ сделали заявление о ситуации в Часовом Яру. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. За 24 часа войска РФ 14 раз совершили обстрелы населенных пунктов Донбасса.

Боец ВСУ Олег Калашников рассказал о новой тактике наступления РФ. Офицер добавил, что если раньше большинство штурмовых действий осуществлялось исключительно пехотой, то сейчас противник использует как тяжелую технику, так и боевые бронированные машины. Российские силы пытаются прорвать украинскую оборону.

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