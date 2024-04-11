'Ситуация очень непростая': боец ВСУ рассказал о новой тактике наступления РФ

Офицер ВСУ отмечает, что на Бахмутском направлении российские оккупанты начали чаще привлекать бронетехнику для наступления на позиции Сил обороны Украины.

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Боец ВСУ рассказал о новой тактике наступления РФ / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

По всей линии фронта на Бахмутском направлении продолжаются активные наступательные операции с применением механизированных подразделений. Кроме того, россияне значительно увеличить использование КАБов и артиллерии. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников.

"Ситуация у нас довольно таки непростая, мы это все можем наблюдать. Враг продолжает штурмовые действия на всем отрезке нашего Бахмутского фронта. Причем мы можем увидеть, что штурмовые действия у него сейчас усилены именно механизированной составляющей", - указывает он.

Офицер добавил, что если раньше большинство штурмовых действий осуществлялось сугубо пехотой, то сейчас противник использует как тяжелую технику, так и боевые бронированные машины.

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"Действительно, увеличилось количество использования россиянами КАБов. Также работает постоянно их артиллерия", - сказал он.

Он добавил, что российские силы пытаются прорвать украинскую оборону в направлении Богдановки и Ивановского, постоянно осуществляют атаки в районах Клещеевки и Андреевки.

Калашников также сообщил, что в течение суток Силы обороны Украины отбили примерно 10 штурмовых атак оккупантов в районе Часового Яра.

Кто такой Олег Калашников Калашников Олег - капитан, руководитель пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича. Автор ряда печатных изданий на краеведческую и военную тематику в контексте российско-украинской войны 2014-20. г.г. Член Национальных союзов журналистов и фотохудожников Украины.

Боев за Часов Яр - ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица, подполковник Назар Волошин заявил, что российских оккупантов нет в Часовом Яру и его окрестностях, и город полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

Офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников сообщил, что 7 апреля российская авиация в районе города Часов Яр Донецкой области нанесла удар по своей же пехоте.

Командир батальона ударных беспилотных летательных аппаратов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сообщил, что российские войска продолжают активные наступательные операции в районе Бахмута. Несколько дней назад, враг перешел к массированному наступлению в направлении города Часов Яр с применением 30 единиц бронетехники.

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