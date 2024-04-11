Мощные взрывы и жесткие прилеты: РФ атаковала Харьков ракетами

В Харькове посреди дня прозвучали жесткие взрывы. Российские оккупанты атаковали город ракетами. Об этом предупреждали в Воздушных силах Украины.
Сообщается, что враг атаковал украинские территории баллистическими ракетами.
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в городе был "прилет". После этого в Харькове звучали еще взрывы.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что было минимум два удара ракетами по Харькову.
Кто такой Олег Синегубов?
Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.
Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.
Обстрел Харькова - последние новости по теме
Напомним, что 9 апреля Россия ударила по Харькову - есть прилеты по предприятию, горят здания. Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города и о нескольких пострадавших людях от российской атаки. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности.
РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом. В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в том числе и "Кинжалы". Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.
РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба. Он также отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно атакуют авиабомбами.
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