Мощные взрывы и жесткие прилеты: РФ атаковала Харьков ракетами

Российские оккупанты ударили по Харькову баллистическими ракетами.

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Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову / Коллаж: Главред, фото: Карта воздушных тревог, Минобороны РФ

В Харькове посреди дня прозвучали жесткие взрывы. Российские оккупанты атаковали город ракетами. Об этом предупреждали в Воздушных силах Украины.

Сообщается, что враг атаковал украинские территории баллистическими ракетами.

Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову / фото: скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о том, что в городе был "прилет". После этого в Харькове звучали еще взрывы.

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Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову / фото: скриншот

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что было минимум два удара ракетами по Харькову.

Российские оккупанты ударили ракетами по Харькову / фото: скриншот

Кто такой Олег Синегубов? Олег Синегубов – председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 по 24 декабря 2021 года, руководил Полтавской областной государственной администрацией.

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Напомним, что 9 апреля Россия ударила по Харькову - есть прилеты по предприятию, горят здания. Мэр Игорь Терехов сообщил о двух прилетах по центру города и о нескольких пострадавших людях от российской атаки. По данным Харьковской ОГА, прилетело по объекту промышленности.

РФ била ракетами по Харькову, есть проблемы со светом. В ночь на 11 апреля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Россия запустила ракеты, в том числе и "Кинжалы". Оккупанты нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре города Харькова и области.

РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о поиске возможности дать Харькову больше защиты неба. Он также отметил, что ситуация в Харькове очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно атакуют авиабомбами.

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