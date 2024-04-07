Задействовали десятки единиц техники: в ВСУ назвали основную цель наступления РФ

Офицер ВСУ отметил, что в ходе последней масштабной атаки врага в направлении города Часов Яр было уничтожено и повреждено значительное количество техники.

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Офицер назвал главную проблему для ВСУ возле Часового Яра / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают активные наступательные операции в районе Бахмута. Несколько дней назад, враг перешел в массированное наступление в направлении города Часов Яр с применением 30 единиц бронетехники. Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Как сообщил командир батальона, 4 апреля противник массированно атаковал Часов Яр и Ивановское. Сначала происходила подготовка, в том числе с использованием систем реактивного огня типа "Град" и "Ураган". После этого в бой вступила пехота на легкой бронированной технике, которая имела прикрытие от танков, дронов и авиации.

По его словам, в ходе этого наступления враг потерял около 16-ти единиц бронетехники. Кроме того, значительное количество техники получило повреждения из-за наезда на минные заграждения.

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Федоренко подчеркнул, что россиянам не удалось достичь своих целей, основной из которых было выйти на окраины города Часов Яр.

Офицер отметил, что для россиян Часов Яр это ключевая высота, которая позволяет осуществлять огневой контроль над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском. Вероятно, они попытаются создать плацдарм для дальнейшего наступления, особенно в направлении Константиновки в Донецкой области.

Кроме того, он отметил, что есть проблемные аспекты, связанные с авиацией противника. Управляемые авиабомбы, имеющие значительную массу (от 500 килограммов и более), летят достаточно точно. Хотя городская застройка в населенном пункте как-то прикрывает от них, но с позиций обороны ситуация сложная. Даже самая крепкая оборонительная позиция не способна выдержать такой удар.

"Силы обороны осуществляют много мероприятий, чтобы ввести противника в заблуждение. Наши средства ПВО работают очень-очень мощно, чтобы не давать врагу в полном объеме чувствовать себя безнаказанно в воздухе. Проблемы сохраняются. Искренне рассчитываем, что, как и было анонсировано, Украина получит самолеты с необходимой номенклатурой боеприпасов, которые позволят максимально снизить присутствие вражеской авиации в воздухе", - подчеркнул Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия. С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

Российская авиация во время новой попытки наступления на город Часов Яр в Донецкой области атаковала собственную пехоту. Об этом заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

В Вооруженных силах Украины опровергли информацию о заходе российских войск в пригород Часового Яра. Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что российская оккупационная армия начала новый этап атак на Бахмутском направлении. Сейчас враг сосредотачивает свои усилия в районе Часового Яра.

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