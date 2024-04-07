УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Задействовали десятки единиц техники: в ВСУ назвали основную цель наступления РФ

Юрий Берендий
7 апреля 2024, 12:11
Офицер ВСУ отметил, что в ходе последней масштабной атаки врага в направлении города Часов Яр было уничтожено и повреждено значительное количество техники.
Задействовали десятки единиц техники: в ВСУ назвали основную цель наступления РФ
Офицер назвал главную проблему для ВСУ возле Часового Яра / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают активные наступательные операции в районе Бахмута. Несколько дней назад, враг перешел в массированное наступление в направлении города Часов Яр с применением 30 единиц бронетехники. Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко.

Как сообщил командир батальона, 4 апреля противник массированно атаковал Часов Яр и Ивановское. Сначала происходила подготовка, в том числе с использованием систем реактивного огня типа "Град" и "Ураган". После этого в бой вступила пехота на легкой бронированной технике, которая имела прикрытие от танков, дронов и авиации.

По его словам, в ходе этого наступления враг потерял около 16-ти единиц бронетехники. Кроме того, значительное количество техники получило повреждения из-за наезда на минные заграждения.

видео дня

Федоренко подчеркнул, что россиянам не удалось достичь своих целей, основной из которых было выйти на окраины города Часов Яр.

Офицер отметил, что для россиян Часов Яр это ключевая высота, которая позволяет осуществлять огневой контроль над Константиновкой, Дружковкой и Краматорском. Вероятно, они попытаются создать плацдарм для дальнейшего наступления, особенно в направлении Константиновки в Донецкой области.

Кроме того, он отметил, что есть проблемные аспекты, связанные с авиацией противника. Управляемые авиабомбы, имеющие значительную массу (от 500 килограммов и более), летят достаточно точно. Хотя городская застройка в населенном пункте как-то прикрывает от них, но с позиций обороны ситуация сложная. Даже самая крепкая оборонительная позиция не способна выдержать такой удар.

"Силы обороны осуществляют много мероприятий, чтобы ввести противника в заблуждение. Наши средства ПВО работают очень-очень мощно, чтобы не давать врагу в полном объеме чувствовать себя безнаказанно в воздухе. Проблемы сохраняются. Искренне рассчитываем, что, как и было анонсировано, Украина получит самолеты с необходимой номенклатурой боеприпасов, которые позволят максимально снизить присутствие вражеской авиации в воздухе", - подчеркнул Федоренко.

Кто такой Юрий Федоренко

Федоренко Юрий Сергеевич (род. 26 апреля 1991, с. Носачев, Смелянский район, Черкасская область) - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный, пишет Википедия.

С сентября 2019 года является внештатным консультантом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон.

Ситуация на фронте - наступление РФ на Часов Яр

Российская авиация во время новой попытки наступления на город Часов Яр в Донецкой области атаковала собственную пехоту. Об этом заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников.

В Вооруженных силах Украины опровергли информацию о заходе российских войск в пригород Часового Яра. Об этом сообщил спикер восточной группировки ВСУ Андрей Задубинный.

Аналитики Института изучения войны в своем отчете сообщили, что российская оккупационная армия начала новый этап атак на Бахмутском направлении. Сейчас враг сосредотачивает свои усилия в районе Часового Яра.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Часов Яр
Реклама

Главное за день

"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

13:17 Украина
Ударили по центральной части города: РФ атаковала Харьков КАБами, есть пострадавшие

Ударили по центральной части города: РФ атаковала Харьков КАБами, есть пострадавшие

12:27 Украина
Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

11:18 Мир
Все главные новости

Популярное

В семье Кейт Миддлтон новая беда 92314

В семье Кейт Миддлтон новая беда

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку 6626

После тяжелой потери: Сандра Баллок вышла на редкую прогулку

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности 4792

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP 4029

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

Последние новости

14:00

Пенсии в Украине пересчитают задним числом: кому ожидать прибавки

13:30

Фатальная ошибка: почему нельзя выливать кофе в раковину

13:17

"Пойдут" на стратегический город: Буданов назвал цель летнего наступления РФ

13:11

Чем бюджетно закрыть окна от солнца: как уберечь жилье от жары

12:38

Скандальная молодуха путиниста Петросяна впервые показала их дочь

В июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – ХарченкоВ июле-августе Украине грозят отключения электроэнергии – Харченко
12:33

Северная Корея использует войну в Украине для испытания своих ракет - Bloomberg

12:27

Ударили по центральной части города: РФ атаковала Харьков КАБами, есть пострадавшие

12:11

Задействовали десятки единиц техники: в ВСУ назвали основную цель наступления РФ

11:59

"Методика тараканов": в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на фронте

Реклама
11:18

Путин может вывести войска из Украины: Шольц рассказал, когда это произойдет

11:05

Джоли обвинила Питта в насилии над ней и их детьми

10:28

Мог быть приказ: российские самолеты нанесли удар по своей пехоте - офицер ВСУ

10:21

Супруга Козловского рассказала о родах и выложила фото с малышом

09:38

Принимают сложные решения: в ISW оценили ситуацию по обеспечению ВСУ снарядами

09:33

Мобилизация в Украине: кому нужно прийти в военкомат без повестки в апреле

09:23

Гороскоп на завтра 8 апреля: Овнам - скучный день, Козерогам - приятный разговор

08:54

Какой смысл бить по НПЗ в Россиимнение

08:47

Россия атаковала Украину ракетами и дронами: сколько удалось сбить

08:44

РФ постоянно использует химическое оружие против ВСУ - The Telegraph

07:50

В Харькове дрон оккупантов влетел в дом - мэр города Терехов

Реклама
07:25

Заметить собаку среди овец за 3 секунды сможет только самый внимательный: сложная загадка

07:04

Церковный праздник 8 апреля: что запрещено делать в день святого Руфа

06:48

Украинцы не хотят видеть колонизатора Булгаковамнение

05:30

В Украине уже на днях начнется новая магнитная буря: как долго будет "трусить"

04:26

Навсегда забудете о сахаре: чем можно заменить вредный подсластитель

03:15

Хитрый секрет богатого урожая: когда сажать помидоры в открытый грунтВидео

02:42

Женщина показала, что категорически нельзя делать во время чистки туалетаВидео

01:54

Болит в груди: у Заворотнюк плохие новости

01:40

Катя Кузнецова показала нежные фото со своим любимым

01:34

Головоломка для настоящих мастеров: нужно найти штангу за 11 секунд

06 апреля, суббота
23:17

Прогремела серия взрывов: россияне жестоко обстреляли Одессу и Донецкую область

22:59

Помощь от США и замороженные активы РФ: Зеленский рассказал жесткую правду о помощи

22:19

"Нам не будет хватать": Зеленский - о дефиците снарядов для ПВОВидео

21:44

ВСУ не хватает оружия, чтобы сорвать наступление РФ: президент сделал важное заявление

20:48

Будет мощная защита от КАБов: Зеленский анонсировал появление новейшего оружия

20:45

Не факт, что РФ остановится на этой цифре: Зеленский о мобилизации 300 тысяч человек

20:16

"Это главный приз": Фейгин - о том, как будет происходить "наступление" на ХарьковВидео

19:55

РФ пошла в массовое наступление под Авдеевкой: Генштаб раскрыл детали жестких боев

19:32

Украину будут заливать дожди: в двух областях объявили 3 уровень опасности

19:15

Ситуация критическая, Зеленский встал между плохим вариантом и еще худшим - WP

Реклама
19:10

Почему США учатся у Украины?мнение

18:35

Флаг Украины взвился на оккупированной части Херсонщины: в ВСУ показали видеоВидео

18:12

РФ выбрала новую цель: офицер ВСУ назвал, какие города под угрозой захвата

17:51

Будет нищета и бедность: что нельзя резать 7 апреля - приметы

17:17

Пугачева и Галкин ответили 3-летней украинке

17:08

РФ ударила баллистической ракетой по Одесскому району: есть разрушения и погибший

16:54

Передача F-16 Украине: в Нидерландах назвали, когда и сколько самолетов ждать

16:41

Где лучше сажать баклажаны, чтобы иметь огромный урожайВидео

16:40

РФ нацелилась на захват области на востоке: в ВСУ рассказали о штурмах врага

16:30

Сын Тодоренко выбесил КиркороваВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять