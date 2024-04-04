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"Сравнивают город с землей": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Юлия Закрепа
4 апреля 2024, 18:26
Российские войска также пытаются завершить захват Луганской области и создать угрозы на Харьковский район.
'Сравнивают город с землей': военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте
В ВСУ рассказали о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 71 отдельная егерская бригада

Военнослужащий и глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российские войска пытаются полностью захватить Донецкую и Луганскую области, а также создать угрозу в направлении Оскольского водохранилища на Харьковщине.

По его словам, россияне стремятся занять Часов Яр, чтобы создать плацдарм для наступления в сторону Константиновки, Краматорска и Славянска.

"Враг и действует собственно в оперативном плане, объединяя свои военные группировки с Авдеевского направления, поскольку у него главная задача - полностью занять Донецкую область", - прокомментировал Тимочко для "Еспресо".

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Он добавил, что российские войска также пытаются завершить захват Луганской области и создать угрозы на Харьковский район, в частности в сторону Оскольского водохранилища.

"Наблюдаем, что перед противником стоит задача - занять Часов Яр в короткие сроки, поскольку видим ту силу и массу человеческого ресурса, который армия РФ задействует в сторону Часового Яра", - отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Тимочко подчеркнул, что российские войска используют тактику, которую применяли в отношении Авдеевки, сравнивая город с землей с помощью авиации. Противник также пытается подтянуть резервы из Харьковской и Луганской областей.

"Не скажу, что после Авдеевки для оккупантов Часов Яр - цель №1, но это одно из приоритетных направлений, которые они пытаются захватить из расчета, что у нас есть определенный недостаток по снарядам, есть определенные проблемы по поддержке систем ПВО", - отметил военный эксперт.

Несмотря на это, на данном этапе значительных успехов или угрозы прорыва на этом направлении нет. Украинские войска сдерживают врага имеющимися силами и ресурсами.

"Если у врага и происходят продвижения в направлении Часового Яра, то они являются минимальными", - резюмировал Иван Тимочко.

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Ситуация под Бахмутом: что известно

Напомним, что россияне массово применяют фугасные авиабомбы под Бахмутом. Олег Калашников заявил, что враг продолжает давить и осуществлять штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки, однако несет отпор и потери.

Россияне с трех направлений движутся на Часов Яр. Оккупанты используют химическое оружие, чтобы выкурить украинские пехотные подразделения из укрытий, рассказал командир батальона 92-й ОШБр. Противник продолжает ударно-штурмовые действия, пытаясь наращивать свои усилия с целью оккупации населенного пункта Часов Яр.

Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривает этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию. Оккупанты не жалеют усилий и ищут слабые места.

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