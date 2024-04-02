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С кем собралась воевать Беларусь: майор ВСУ раскрыл замысел заявления Лукашенко

Андрей Ганчук
2 апреля 2024, 21:11
Вряд ли из Беларуси в кратчайшие сроки будет наступление на Киев, однако заявление Александра Лукашенко – определенный сигнал, считает Максим Жорин.
Лукашенко, войска Беларуси
Лукашенко готовится к участию в войне с Украиной и Европой - Жорин / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, voentv.mil.by

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – элемент подготовки к будущему участию в войне против Украины и Европы. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В своем Telegram-канале он прокомментировал слова Лукашенко, который сказал, что Беларусь готовится к войне.

"Не думаю, что завтра будет наступление из Беларуси на Киев. Но заявления лукашенко и объявленные после этого военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к будущему участию и в войне с Украиной, и в войне с Европой", - отметил Жорин.

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Кроме того, он добавил, что Кремль может задействовать белорусов в войне.

"Де-факто, Беларусь давно потеряла независимость. С территории этой области России с первых дней запускали ракеты по украинским городам. Плюс Кремль всегда любил воевать "ненужными" для Путина людьми – от коллаборантов из ОРДЛО до бурятов. Почему бы не задействовать беларусов, которые в представлении РФ являются абсолютно законным "ресурсом", - считает майор.

Также Максим Жорин подчеркнул, что подобное заявление может быть "одним из последних сигналов для испуганного Запада, что стоит уже собраться и готовиться к войне".

Заявления Лукашенко о войне – главные новости:

2 апреля глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал белорусский директор.

По его словам, в Беларуси проводится подготовка военных подразделений и идет работа, направленная на поставку вооружений и техники для повышения боеспособности.

К слову, в марте у Лукашенко резко объявили о проверке боеспособности войск. В Минобороны РБ вывели свои подразделения на учения и пожаловались на "угрозу НАТО".

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