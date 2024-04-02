С кем собралась воевать Беларусь: майор ВСУ раскрыл замысел заявления Лукашенко

Заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко – элемент подготовки к будущему участию в войне против Украины и Европы. Об этом заявил майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
В своем Telegram-канале он прокомментировал слова Лукашенко, который сказал, что Беларусь готовится к войне.
"Не думаю, что завтра будет наступление из Беларуси на Киев. Но заявления лукашенко и объявленные после этого военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к будущему участию и в войне с Украиной, и в войне с Европой", - отметил Жорин.видео дня
Кроме того, он добавил, что Кремль может задействовать белорусов в войне.
"Де-факто, Беларусь давно потеряла независимость. С территории этой области России с первых дней запускали ракеты по украинским городам. Плюс Кремль всегда любил воевать "ненужными" для Путина людьми – от коллаборантов из ОРДЛО до бурятов. Почему бы не задействовать беларусов, которые в представлении РФ являются абсолютно законным "ресурсом", - считает майор.
Также Максим Жорин подчеркнул, что подобное заявление может быть "одним из последних сигналов для испуганного Запада, что стоит уже собраться и готовиться к войне".
Заявления Лукашенко о войне – главные новости:
2 апреля глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне.
"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал белорусский директор.
По его словам, в Беларуси проводится подготовка военных подразделений и идет работа, направленная на поставку вооружений и техники для повышения боеспособности.
К слову, в марте у Лукашенко резко объявили о проверке боеспособности войск. В Минобороны РБ вывели свои подразделения на учения и пожаловались на "угрозу НАТО".
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