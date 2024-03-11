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У Лукашенко резко объявили о проверке боеспособности войск и сделали заявление

Андрей Ганчук
11 марта 2024, 13:50
В Минске снова нафантазировали опасность и проведут учения, тренировки и занятия своих войск, рассказали в Министерстве обороны республики Беларусь.
Лукашенко, НАТО
У Лукашенко не устают бояться НАТО / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, nato.int

В Вооруженных силах подконтрольной агрессору России республики Беларусь начали проверку боевой готовности соединений и воинских частей. Подразделения вывели на учения. Об этом заявил начальник белорусского Генштаба, первый замминистра обороны, генерал-майор Виктор Гулевич.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси, он пожаловался на "крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО" и, мол, поэтому Минск решил уделить "огромное внимание поддержанию высокого уровня боевой и мобилизационной готовности".

"Учитывая сложившиеся условия, в Вооруженных Силах с сегодняшнего дня начинается комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности. В рамках преданных боевых распоряжений назначенные воинские части и подразделения будут выведены в назначенные районы, где с ними будет проводиться ряд учений, тренировок и занятий", - сказал военный.

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Также Виктор Гулевич подчеркнул, что белорусские войска усилят комплексные проверки боеготовности, в рамках которых подключат больше сил и средств.

Угроза наступления из Беларуси

Ранее в ГУР оценили сценарий наступления России на Киев, Харьков, Чернигов и Сумы. По данным военной разведки, у врага пока нет сил для проведения подобных операций.

Россия способна пойти на Киевскую и Черниговскую область с севера, считает майор запаса Алексей Гетьман. В интервью Главреду он рассказал о том, что оккупанты за 1-3 недели могут перебросить войска на северное направление.

Войска РФ пока не готовы к наступлению на Харьков или Киев, считает военный эксперт Роман Свитан. По его словам, на подготовку к такой операции может уйти несколько лет. Однако Москва может подготовиться, если война будет заморожена.

Битва за Киев 2022

Битва за Киев — одно из ключевых сражений в ходе российского вторжения в Украину в 2022 году. Наступление российских сил на Киев происходило с северо-западного направления, со стороны Чернобыльской зоны отчуждения и Беларуси, бои с российскими ДРГ с начала вторжения происходят преимущественно на обоих берегах Днепра.

По состоянию на 1 апреля 2022 бои велись только при пригороде Киева. В самом Киеве бои велись только с диверсионно-разведывательными группировками. Русским войскам было нанесено сокрушительное поражение и силы вторжения были вынуждены отступить. С 1 апреля продолжалась зачистка населенных пунктов от остатков российских группировок, пишет Википедия.

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