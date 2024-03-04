РФ весной-летом будет наступать и "шатать" Украину, но шансов на Киев и Харьков у нее нет – Свитан

Украина к августу-сентябрю может подготовить операцию в направлении Крыма, все будет зависеть от сроков решения США по военной помощи, считает Роман Свитан.

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Франция способна перебросить войска в Украину, они могут столкнуться с россиянами прямо на поле боя – Свитан / Главред

После оккупации Авдеевки войска агрессора России пытаются развить свое продвижение. Они активно атакуют на восточном фронте и в Запорожской области в районе Работино. Украина ведет переговоры с союзниками об усилении поддержки, ожидает получения боеприпасов, а военные сдерживают наступательные действия российских оккупантов на поле боя.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал о ситуации на южном и восточном фронтах, объяснил, каким будет наступление РФ в конце весны-начале лета, оценил угрозу прорыва фронта и способность врага к наступлению на Киев, Харьков и Одессу, а также допустил переброску Францией своих войск в Украину и их последующее столкновение с российскими оккупантами.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что на Авдеевском и Запорожском направлениях сложилась напряженная ситуация. Россияне пытаются прорвать оборону в ряде населенных пунктов. Также враг предпринимает попытки продвижения на Бахмутском и Купянском направлениях. Как вы оцениваете обстановку на восточном и южном фронтах? Способен ли противник добиться серьезного продвижения?

Россияне сейчас будут оказывать давление на наши позиции под Купянском. На Луганском направлении наступательный потенциал противника не исчерпан: он накопил большое количество сил и средств и может попытаться продвинуться. Возможности для проведения наступательных действий сохраняются и на Донецком направлении. Поэтому ситуация на Донецком, Бахмутском, Луганском и Купянском направлениях остается опасной.

Российские войска будут использовать накопленный наступательный потенциал еще как минимум месяц-полтора. После этого они перейдут в оборону или активную оборону (в зависимости от того, каких рубежей достигнут) и будут восстанавливать свои силы.

Что касается Запорожской области, там россияне атакуют в районе Работино и пытаются вытеснить наши войска с занимаемых позиций. Однако на Запорожском направлении нам попроще, потому что там у россиян длинное логистическое плечо – до 500 километров.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы России против Украины на весну-лето:

Насколько опасна ситуация в Бахмутском районе в направлении Часова Яра?

Ситуация опасна практически на всех направлениях. В Бахмутском районе противник поставил себе оперативную задачу – выдавить наши войска из Часового Яра. И россияне попытаются ее выполнить в ближайшее время. Часов Яр – это господствующая высота, откуда наша артиллерия контролирует не только часть Бахмута, но и север и юг Бахмутского района – Берховку и Клещиевку. Поэтому россияне будут пытаться сбросить нас с этой высоты.

Сейчас нашим войскам тяжело. Силы обороны удержат свои позиции, если получат достаточное количество вооружений и боеприпасов. За счет контроля над высотой у ВСУ здесь преимущество над россиянами.

Президент Зеленский говорил, что март и апрель будут сложными для Украины, а на конец мая-начало лета Россия готовит новое наступление. Каких масштабов может быть новое российское наступление? Где россияне могут нанести главный удар?

Я думаю, что вряд ли Россия проведет широкомасштабное наступление. Задача Москвы – попытаться к концу мая-началу июня расшатать ситуацию внутри Украину, спекулируя на теме завершения президентского срока действующего главы государства. Россияне уже сейчас запустили информационно-психологическую операцию и поднимают этот вопрос.

В это же время они попытаются оказать давление на некоторых направлениях на фронте, применяя остатки своих наступательных сил. Скорее всего, противник сконцентрирует усилия на Донецком направлении. Оптимальный для него вариант – вести наступательные действия в Донецкой и Луганской областях, по линии от Угледара до Купянска.

На данный момент нельзя точно сказать, где конкретно будет главный удар. Все зависит от того, как сложится линия фронта примерно через месяц-полтора. Россия рассчитывает, что ее операция по раскачке ситуации в Украине приведет к неопределенности и потере Киевом контроля над ситуацией. Чем Москва хочет воспользоваться и на поле боя.

Издание Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что есть опасения прорыва войсками РФ линий обороны ВСУ в случае, если Запад не даст Украине боеприпасы. Как вы считаете, существует ли угроза реализации подобного сценария?

Оборона Украины состоит из трех линий – первая, вторая и третья линии. На некоторых позициях россияне прорвали первую линию обороны, но даже не приблизились ко второй. На других участках, например, в Красногоровке под Донецком, они не прошли и первой линии. Там до второй линии десятки километров. Здесь сложно понять, какую конкретно линию обороны подразумевали в Bloomberg.

Стратегическую линию обороны противник не прорвет нигде, потому что сейчас фронт уперся в географические преграды. Несколько сотен километров фронта идет по Днепру. Реку сложно форсировать с нашей стороны, хотя у нас высокий берег, и практически невозможно с восточной стороны: из-за того, что там низкий берег, подойти к Днепру на ширине от полукилометра и дальше, после чего подняться на несколько десятков километров на высокий правый берег, практически нереально. У россиян пока нет таких сил.

Запорожский фронт простирается вдоль рокадных дорог. От Запорожья до Донецка десяток таких рокадных дорог длиной 300 километров. Мы их используем для скоростной переброски резервов и удерживаем это направление.

Восточный фронт стабилизирован по высотам – в районе Донецкого кряжа и по рекам Луганской области. Стабильность фронта сохраняется, и поэтому реализовать какую-то мощную задачу будет очень сложно.

После того как нам одобрили 50 миллиардов евро помощи от Евросоюза, можно говорить, что свою линию фронта мы удержим. Эти средства помогут удержать позиции, однако без американской помощи наступления не будет.

Способна ли Россия собрать ударную группировку на севере или востоке и двинуться на Киев или Харьков? Могут ли россияне пойти если не в большое наступление, то на какие-либо авантюры, провокации?

Противник уже устраивает провокации на наших северных и восточных границах. Постоянные провокации и обстрелы наблюдаются вдоль всей линии границы, где Черниговская, Сумская и Харьковская области граничат с российскими Брянской, Курской и Белгородской областями. Там уже дополнительная линия фронта. Впрочем, у россиян нет сил и средств, чтобы реализовать на этих направлениях широкомасштабные наступления.

Конечно, Путин хотел бы наступать на Киев или Харьков, однако такой возможности сейчас не существует. Для этого россиянам нужно было бы собрать полумиллионную группировку, которую понадобится обеспечить и подготовить. На это уйдет минимум год или даже несколько лет. Российские войска же не могут бросить юго-восточный фронт протяженностью 1200 километров, чтобы переключиться на такую задачу.

Россия не сможет развернуть группировку для наступления на Киев или Харьков, пока нет заморозки боевых действий. Однако очень важно понимать, что если заморозка войны все-таки произойдет, Путин очень быстро соберет группировку, например, в Беларуси или Белгороде, которая попытается куда-то двинуться. Пока юго-восточный фронт в горячей фазе, российские войска на это не способны. Поэтому нельзя допустить заморозки фронта, поскольку такой сценарий даст России возможность создать на одном из направлений ударную группировку.

Помощь США приостановлена, а Европа, в целом, не способна покрыть военные потребности Украины. Как действовать Киеву в такой ситуации?

Европа не может покрыть наши наступательные возможности, но ее помощь в размере 50 миллиардов евро покроет расходы на оборону. К тому же европейские страны уже увеличивают производство всей номенклатуры боеприпасов. Помощь союзников в Европе поможет нам удержать линию фронта, а для наступления понадобится военная поддержка США.

Если Украина не получит 60 миллиардов помощи от Штатов, максимум, что можно будет делать – наносить удары в глубокий тыл противника дальними средствами поражения: беспилотниками, ракетами или авиацией отечественного производства. Но проводить наземное наступление без американской помощи в 2024 году мы не сможем.

Как вы думаете, если во второй половине года Конгресс США проголосует помощь, и Украина будет получать нужные вооружения, появятся ли предпосылки к проведению контрнаступательных операций?

Если Конгресс США проголосует за выделение Украине военной помощи только летом, во второй половине года, то в этом году нашего наступления уже не будет. Мы просто не успеем подготовить личный состав и развернуть силы.

К примеру, если решение о военной помощи США появится хотя бы весной, мы успеем на конец лета, где-то к августу-сентябрю, подготовить лишь одну локальную операцию – в сторону Крыма. Однако нужно будет понимать целесообразность проведения операции. Могут возникнуть разные вопросы: стоит ли проводить операцию? Куда мы дойдем? Если опять пройдем 15 километров, то стоит ли разворачивать группировку в этом году? В такой ситуации может быть принято решение о продлении подготовки и переносе военной операции на следующий год. Тогда ставка будет сделана на удары по противнику дальними средствами поражения – авиацией, ракетами и беспилотниками.

Думаю, что помощь от США будет только после путинских выборов. Невооруженным глазом видно, что американский политикум создает Путину лайтовые условия перевыборов. Штаты ничего нам не дают, чтобы мы никуда вдруг не продвинулись на линии фронта и не создали Путину проблем. Очевидно, что американцы действуют именно таким образом. Поэтому раньше путинской инаугурации денег мы не увидим.

Россия вновь пытается разыгрывать карту Приднестровья. Мы понимаем, что даже если Москва аннексирует анклав, ее войска туда никак не попадут: НАТО, Молдова и, тем более, Украина в Приднестровье их не пропустят. Может ли эта ситуация указывать на то, что Кремль планирует наступление на Одессу, чтобы прорубить коридор в Приднестровье?

Россия провернуть такую операцию не сможет. Для того, чтобы двигаться на Одессу, россиянам нужно будет форсировать Днепр под постоянным обстрелом наших войск. Мостов ведь там уже нет. Морская компонента также исключена – мы еще на подходе потопим все их корабли. Не удастся им применить и авиацию, поскольку ее тоже уничтожим. К тому же противник ушел с правого берега на левый, что также указывает на отсутствие планов по проведению подобных операций как минимум в ближайшее время.

Такие операции Россия сможет проводить только через 3-5 лет в случае заморозки или завершения войны против Украины. Но пока Москва на это не способна.

Раскачка по Приднестровью, скорее всего, была приурочена к путинской речи и стала одним из элементов так называемой президентской предвыборной кампании. "Приднестровским депутатам" понадобилась экономическая помощь. Путин с барского плеча может туда сбросить несколько десятков миллиардов долларов – "на поддержание штанов", организации каких-то выплат в Приднестровье. На этом все и закончится. Дескать, царь-батюшка решил проблему далекого анклава.

Мы должны очень аккуратно относиться к проблеме Приднестровья, ведь это земля Молдовы. Только народ Молдовы и официальный Кишинев должны решать, как будет освобождаться Приднестровье, и какие механизмы нужно применить для восстановления территориальной целостности молдавского государства. Можем лишь поддержать решение правительства Молдовы, что однозначно и сделаем.

Как вы оцениваете запас прочности России? Сколько еще Москва способна будет вести войну против Украины?

Если говорить об интенсивности боевых действий, которую мы видим сейчас, то Россия способна вести войну бесконечно. У россиян, можно сказать, бесконечный человеческий ресурс. Вот представьте: в России 1120 городов, и каждый день один человек приходит в рекрутинговый центр. Его оформляют и отправляют на фронт. Получается, 1120 россиян каждый день становятся в строй. Примерно такое же количество российских военных уничтожается на линии фронта. Рекрутинговому центру в России фактически надо до обеда одного россиянина принять, а другого похоронить. И вот в таком режиме Москва может вести войну до бесконечности.

Далее проанализируем ситуацию по боеприпасам, военной технике и боевым самолетам.

Российские войска выстреливают на фронте до 10 тысяч боеприпасов. Сама Россия производит в сутки 5-7 тысяч боеприпасов. Чтобы получилось 10 тысяч, они добирают снаряды из Китая, Ирана и Северной Кореи. Снаряды в таком режиме тоже могут выпускаться до бесконечности.

Что касается боевой техники, в этом аспекте у России уже присутствуют проблемы. Техника – это не боеприпасы, и заполучить ее в Китае или Северной Корее в больших объемах не получится. Поэтому к концу года придется брать с мест хранения и применять на поле боя только с колес произведенную технику. А это чревато снижением наступательных возможностей, поскольку техника нужна для атак. Проблемы возникнут с боевыми бронированными машинами, танками и артиллерийскими орудиями.

Кроме того, у россиян проблемы и с авиацией. У них всего лишь по сотне единиц рабочих самолетов – Су-30, Су-34, Су-35. Возможно, у них еще 100-150 единиц старых советских Су-24 и Су-25, которые мы увидим на линии фронта. В целом, у ВКС РФ 500-600 самолетов. Пока есть и летный состав. Но идет серьезная отминусовка самолетов, их количество быстро восстановить не получается. Россия может производить лишь до 20 единиц самолетов. Вот за две недели мы уничтожили годовое производство российских Су-34. И нужен год, чтобы произвести столько же самолетов.

Таким образом, Россия может воевать бесконечно. Чтобы остановить восстановление ее военно-промышленного комплекса, нужно вводить серьезные санкции. Действия мирового сообщества в этом направлении – это не санкции, а потуги. Попытка и не более того. Самые лучшие санкции накладывают Малюк и Буданов, потому что уничтожение нефтеперевалки, углеводородной отрасли и производства военной техники в итоге может привести к развалу Российской империи.

Развал Российской империи при нынешних условиях интенсивности боевых действий произойдет из-за недостатка денег, а не по причине того, что ее армия закончилась. Вот когда у нас появятся в достаточном количестве самолеты, ракеты и боеприпасы, темпы уничтожения российской армии вырастут, а быстро восстанавливаться Россия уже не сможет. И только при таком сценарии можно будет говорить о снижении боеспособности российской группировки на нашей территории.

В агентстве АP сообщили, что США проводят переформатирование войск и готовятся к крупномасштабным операциям. Что могут планировать Штаты? Речь идет о подготовке к противостоянию в Азиатско-Тихоокеанском регионе или возможны определенные операции и в Украине?

Вряд ли США будут проводить какие-либо операции в Украине, однако в Европе они действительно усиливаются. Фиксируется переформатирование систем управления, переброска военной техники и боеприпасов, восполняются склады под войну в Украине и ближневосточный конфликт.

Также США совместно с Германией, Францией и Великобританией усиливают свое присутствие на Ближнем Востоке. Там увеличивается контингент армий западных стран.

Укрепляются американцы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон усиливает сотрудничество в военной сфере с Южной Кореей, Японией и Тайванем.

Соединенные Штаты проводят работу по переброске своих систем управления, войск и боеприпасов ближе к локальным точкам конфликтов. Пентагон отреагировал на угрозы и военный маховик закрутился: теперь американцы усиливаются в трех важнейших регионах – в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Возможен ли сценарий, при котором войска стран Запада примут какое-либо участие в войне на территории Украины?

Возможность участия войск стран Запада в нашей войне существует, и сейчас она проговаривается. Примером является риторика президента Франции Макрона – главы государства, которое в оборонном плане полностью самодостаточно. Франция производит все, что нужно для ведения боевых действий, начиная от подводных лодок и заканчивая носителями ядерного оружия. Французский иностранный легион ведет боевые действия минимум в нескольких странах Африки. Причем французы там воюют с россиянами, российскими частными военными компаниями, которые пытаются у них отжать сферы влияния – от кофейных плантаций до урановых рудников.

Поэтому я не исключаю того, что французские войска могут принять участие в войне в Украине. Их могут перебросить сюда для реализации определенных задач. И в Украине может произойти боевое столкновение французских с российскими войсками. Для французов это рутинная работа: они способны уничтожать россиян как в Чаде, так и в ходе нашей войны.

Другие страны даже под эгидой НАТО пока не способны выполнять какие-либо боевые задачи в Украине, потому что их армии в состоянии упадка. В Европе лишь две страны, которые, можно сказать, полностью подготовлены – это Великобритания и Франция. Оборонительные мероприятия могут позволить себе Испания, Германия, Норвегия, Бельгия и Польша. Эти несколько стран могли бы подключиться к войне в Украине, но вот принять непосредственное участие способны лишь Великобритания и Франция.

Напряжение между США и Китаем нарастает. Способен ли Китай значительно усилить поддержку России, если отношения Пекина и Вашингтона накалятся до предела?

Китай поддерживает Россию, последние два года Пекин напрямую помогает Москве, поэтому усиление поддержки точно возможно. Если россияне и китайцы уже построили колею, по которой перевозят грузы, то им ничего не мешает увеличить количество того, что перевозится.

Участие Китая в войне в Украине однозначно возможно, но пока Пекин надевает тогу миротворца и проталкивает путинскую идею о завершении боевых действий путем заморозки войны. Путину будет выгодно где-то через месяц остановить наше движение по возврату территорий.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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