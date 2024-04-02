'Я об этом говорю откровенно': Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне

При этом самопровозглашенный белорусский президент говорит, якобы его страна на самом деле воевать не хочет, но, мол, "не он это придумал".

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Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне/ коллаж: Главред, фото: Белта, Минобороны Беларуси

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне.

В то же время он неуклюже оправдался, якобы на самом деле его страна не хочет воевать. Соответствующее заявление белорусского диктатора распространило "Новое издание".

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - заявил диктатор. видео дня

Он отметил, что в его стране готовят военные подразделения, а также осуществляется поставка вооружения и техники, чтобы повысить оборонительную готовность.

В то же время в пресс-службе Министерства обороны Беларуси опубликовали сообщение, что со 2 по 4 апреля в Гомельской области проведут командно-штабные учения с силами территориальной обороны Рогачевского и Кормянского районов упомянутой области.

"Цель учения - оценить готовность должностных лиц воинских частей территориальных войск к выполнению учебно-боевых задач, совершенствовать навыки офицеров запаса в руководстве подчиненными, а также научить личный состав выполнению своих обязанностей при решении задач территориальной обороны. Во время обучения планируется отработать вопросы охраны и обороны объекта территориальной обороны, а также участия в обеспечении мероприятий военного положения с привлечением добровольцев народного ополчения", - отметили в белорусском Минобороны.

Есть ли угроза нападения на Украину из Беларуси

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов признался, есть ли угроза нападения из Беларуси. Он отметил, что между Беларусью и Россией продолжаются разного рода учения и взаимодействие в рамках концепции "союзного государства".

Также ранее начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич (позывной Тавр) отмечал, что в 2024-м РФ снова попытается пойти на Киев, Лукашенко может присоединиться. По его мнению, российские оккупанты могут прибегнуть к очередной попытке наступления на Киев, привлекая к боевым действиям в 2024 году белорусскую армию. В то же время в экспертных кругах к таким прогнозам относятся очень скептически - у России просто нет такого мобилизационного ресурса.

Напомним, в ГУР оценили вероятность атаки РФ с севера. В Главном управлении разведки прокомментировали запуск страной-оккупантом РФ информационной волны о новом наступлении на севере Украины - в Сумской и Черниговской областях. Украина отслеживает ситуацию и занимается укреплением границы, заявил представитель ГУР Андрей Юсов. Но он предупредил, что угроза с севера постоянно сохраняется.

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