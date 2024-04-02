Ночные взрывы в Севастополе: ГУР взорвало электроподстанцию – СМИ

В оккупированном Севастополе в ночь на вторник, 2 апреля, прогремели взрывы. По словам очевидцев, было слышно два взрыва, после чего в районе исчез свет. Об этом сообщалось в Telegram-канале Севастополь INFO.
Позже местные паблики сообщили о проблемах на подстанции.
В издании "Украинская правда" со ссылкой на слова источника в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщают, что взрывы во временно оккупированном Севастополе были связаны с операцией, которую проводило ГУР МОУ.
Отмечается, что представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.
"Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя", - рассказал источник в комментарии "УП".
При этом оккупационные власти на временно оккупированном полуострове ничего не сообщали об этих событиях.
Уничтожение кораблей РФ - последние новости
24 марта сообщалось, что Силы обороны метко поразили два больших российских корабля в Севастополе. Силы обороны Украины поразили российские большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи и несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота.
После этого в ГУР рассказали подробности удара по российскому кораблю "Ямал". Как сообщила пресс-служба ГУР, 23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы - под удар попали объекты Черноморского флота РФ.
Также в ВМС сообщили, что ВСУ могли поразить разведывательный корабль оккупантов "Иван Хурс". Из 13 единиц, которые россияне приготовили, чтобы захватить южное побережье Украины, в строю остаются только три.
БДК "Ямал" - что о нем известно
"Ямал" (БДК 67) – крупный десантный корабль проекта 775, находится на вооружении Черноморского флота ВМФ России.
Корабль построен в польском Гданьске в 1987 году, вошел в состав советского флота в 1988 году. Первоначально имел наименование "БДК-67", с 3 января 2002 года называется "Ямал" в связи с тем, что в июне 2001 года над кораблем взяла шефство администрация Ямало-Ненецкого автономного округа Российской Федерации.
Входит в состав 197-й бригады десантных кораблей Черноморского флота РФ, воинская часть 72136, передает Википедия.
В 2013-2015 годах находился в средиземноморском соединении ВМФ РФ.
БДК "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а с 2017 по 2023 год находился на ремонте, сообщили в ГУР Минобороны Украины.
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