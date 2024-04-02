Риск новых ракетных ударов РФ: Жданов назвал мишени российских оккупантов

Российская армия может нанести массированный удар "Калибрами" по Украине. Сколько таких ракет накоплено в РФ - неизвестно.

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Жданов назвал цели российских ракетных ударов / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГосЧС, Минобороны РФ

У России есть силы и средства для того, чтобы наносить по Украине массированные комбинированные атаки. Сейчас у страны-агрессора может быть накоплено около тысячи ракет разных типов. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов и назвал возможные цели оккупантов.

По его словам, РФ может производить в месяц приблизительно до 100 ракет.

"Опять же, разных типов – одних больше, других - меньше. Россия сейчас вынуждена искать комплектующие для этих ракет почти по всему миру", – сказал Жданов в комментарии ТСН.

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Он считает, что РФ будет атаковать самое слабое место, и это - энергетика.

"Электрогенерация оказывает влияние на всю жизнедеятельность страны. Начиная от подачи воды, прекращение которой может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. Заканчивая перебрасыванием войск, потому что основа железной дороги – это электротяга", – объяснил Жданов.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне в ближайшее время могут возобновить применение ракет "Калибр" из-за сокращения запасов Х-101. По словам Жданова, с "Калибрами" у РФ есть проблема. Дело в том, что любая пусковая установка рассчитана на определенное количество пусков. Далее она нуждается в регламентном ремонте.

"И с этим у них проблема. Тем более что мы их гоним из Крыма, а там ремонтная база. Это Керчь, Севастополь, Феодосия. Но учитывая прошедшее время, возможно, они смогли восстановить несколько носителей. Подлодка выходила на боевое дежурство, но "Калибры" не применялись. Рано или поздно они присоединят их к пускам ракет по нашей территории", – считает военный эксперт.

Оценить, сколько "Калибров" накоплено в России - невозможно.

"Мы не знаем точно возможности их промышленности. Сколько они сегодня – 10, 20, 30 "Калибров" могут ежемесячно выпускать? Расходы мы можем сосчитать. А вот мощности выпуска – нет. Потому точного количества мы не знаем. И ракет Х-101 тоже. К слову, они сейчас пытаются их модернизировать. За счет уменьшения дальности, уменьшения топливных баков увеличивают головную часть. С 400 до 800 килограммов", – сказал Жданов.

По словам военного эксперта, российская армия может нанести массированный удар "Калибрами" по Украине.

"Они раньше так и делали. Все определяется техническим состоянием пусковых установок на их кораблях или подлодках. На подводной лодке четыре пусковые установки, а на надводных лодках – восемь пусковых установок. Раньше получалось три-четыре носителя и по 16-20 ракет выпускали почти одномоментно, с интервалом в несколько секунд. Сейчас трудно сказать, смогут ли они провести групповой удар или нет. Все будет зависеть от технического состояния пусковых", – считает Жданов.

Также он объяснил, что обычная российская ракета Х-101 отличается от модернизированной возможностями разрушения.

"На сегодняшний день россиянам это крайне необходимо. Потому что они пытаются бить по энергетике, а это в основном здания или сооружения из железобетона. Потому нужна большая мощность, чтобы разрушить. Те же машинные залы ГЭС", — сказал Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракеты Х-101 и "Калибр": в чем отличие

Обе ракеты Х-101 и "Калибр" — крылатые, но отличаются дальностью: Х-101 летит на 5,5 тысяч километров, "Калибр" — 2,6 тысяч километров. Скорость движения у них примерно одинаковая – 850-870 километров в час.

Вес боевой части ракет примерно одинаков — 400 килограмм у Х-101, 450 — у "Калибра"

"Их особенность в том, что они могут маневрировать во время полета, могут лететь на сверхнизких высотах, что затрудняет их обнаружение и ущерб. Но за счет дозвуковой скорости эти ракеты сбиваются, начиная от мобильных групп, заканчивая системами ПВО", — объяснил Жданов.

По его словам, такие системы ПВО как IRIS-T и NASAMS сбивают эти ракеты с вероятностью более 90%, если увидят их.

Есть и отличия между этими двумя ракетами. Х-101 – ракета воздушного базирования. Ее могут выпускать из любой точки в воздухе, куда дойдет самолет, который ее переносит. Основным носителем этой ракеты является самолет Ту-95МС.

"Калибр" — ракета морского базирования. Есть две их разновидности: подводное и надводное базирование.

"В принципе, тот самый "Калибр" — это "Искандер-К". Это почти та же ракета, только адаптированная для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер". Их вообще почти не осталось и они редко используются", — добавил военный эксперт.

Ракетные атаки РФ на Украину - последствия для энергетики

29 марта российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС запустили крылатые ракеты по территории Украины. Позже взлетели три МиГ-31К. Ракетно-дроновая атака продолжалась 9 часов.

Под атакой находились Днепр, Каменское, Павлоград, Кременчуг, отдельные населенные пункты Днепропетровской, Львовской областях, Ивано-Франковск. Удары наносились, в том числе, и по энергетическому комплексу Украины.

В Укрэнерго сообщили, что оккупанты атаковали тепловые и гидроэлектростанции в центральном и западном регионах. В ДТЭК добавили, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции. Пострадал энергетик.

По данным Воздушных сил, оккупанты применили различные типы ракет и ударные БПЛА. Всего – 99 средств воздушного нападения. В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели: 58 "Шахедов" и 26 ракет.

25 марта в Киеве также прогремели мощные взрывы - оккупанты нанесли ракетный удар. Взрывы прозвучали сразу после объявления воздушной тревоги в столице. Все подробности атаки читайте в материале: РФ ударила баллистикой по Киеву: поврежден дом на Печерске.

Предыдущая атака на столицу была 21 марта. О последствиях ракетного удара читайте ив материале: Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие.

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