Ракетный удар по Киеву: обломки упали на детсад и жилой дом, есть пострадавшие

В Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Оккупанты нанесли ракетный удар. По Киеву оккупанты били ракетами "Кинжал".

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РФ атакует Киев ракетами "Кинжал" / Коллаж: Главред, фото: МО РФ

Рано утром 21 марта оккупанты нанесли ракетный удар по Украине. В Киеве прогремели сильные взрывы. В администрации города сообщили о работе ПВО.

Тем временем в Воздушных силах отметили о том, что враг запускает по Киеву аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинджал".

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал глава КГВА Сергей Попко.

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Мэр города Виталий Кличко также подтвердил работу ПВО.

"Взрывы в городе. Работает ПВО", - написал мэр.

06:23 До десяти увеличилось количество пострадавших в Киеве.

"Двое из них были госпитализированы. Другим медики оказали помощь на месте. В частности, шесть человек пострадали в Шевченковском районе столицы. Четверо – в Святошинском", - сообщил мэр города.

06:08 В Киевской городской военной администрации рассказали о последствиях ракетного удара утром 21 марта:

в Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры, один ребенок получил ранения; по другому адресу есть информация о возгорании трех автомобилей;

поврежден многоэтажный жилой дом с возгоранием квартиры, один ребенок получил ранения; по другому адресу есть информация о возгорании трех автомобилей; в Святошинском районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения; зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома; возгорание авто; есть информация об одном раненом мужчине;

обломки повредили здание дошкольного учебного заведения; зафиксировано повреждение многоэтажного жилого дома; возгорание авто; есть информация об одном раненом мужчине; в Подольском районе падение обломков на территории нежилой застройки; также падение обломков на крышу жилого дома с последующим возгоранием; также зафиксировано возгорание на крыше нежилого двухэтажного здания.

Все экстренные службы работают на местах происшествий. Информация обновляется и уточняется.

06:01 В Шевченковском районе, где горит квартира в жилом доме, происходит эвакуация жильцов дома.

По состоянию на 05:57 известно о 8 пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву. Пока что обошлось без госпитализаций. Всем медики оказали помощь на месте.

05:45 Кличко сообщил, что уже известно о том, что четыре человека пострадали. Трое - в Шевченковском районе, одна женщина – в Святошинском. Всем медики оказали помощь на месте.

05:27 Мэр Кличко сообщил, что в Шевченковском районе горит квартира в жилом доме. Также загорелись автомобили на стоянке.

В Подольском районе зафиксировано падение обломков ракеты на территорию еще одного предприятия.

"До отбоя тревоги оставайтесь в укрытиях!", - отметил городской голова.

Киевляне провели утро в метро / Коллаж: Главред, фото: Telegram

05:25 В КГВА рассказали о первых последствиях ракетного удара:

в Святошинском районе в жилом доме предварительно ударной волной выбило окна;

в Шевченковском районе повреждение обломками жилого дома - информация выясняется. Также в Шевченковском районе предварительно есть возгорание на территории детского сада;

В Подольском районе зафиксировано падение обломков на территорию нежилой застройки. Информация уточняется.

05:18 В Святошинском районе обломкки упали на жилой дом. Службы следуют на место, сообщил Кличко.

05:15 В Подольском районе зафиксировано падение обломков ракеты на территории одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место.

05:12 В Святошинском районе - падение обломков ракеты на помещение детсада. В Шевченковском районе горят автомобили.

Что известно о ракете "Кинжал" Х-47М2 "Кинжал" - российская аэробаллистическая ракета с возможностью нести ядерный заряд. После успешных испытаний комплекс принят на вооружение и с 1 декабря 2017 года стал на боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. Ракета, предположительно, создана на основе 9К720 "Искандер-М". Часто называют гиперзвуковой ракетной системой, что не совсем корректно, поскольку несмотря на то, что почти все баллистические ракеты достигают гиперзвуковой скорости на определенных этапах полета, эта система не является ни гиперзвуковым глайдером, ни гиперзвуковой крылатой ракетой, сообщает Википедия.

Ракетный удар по Киеву 21 марта

В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили, что оккупанты подняли в небо 11 бортов ТУ-95МС в районе Астрахани. Был зафиксированы запуски крылатых ракет с территории РФ.

Предыдущий массированный ракетный удар по Украине враг нанес месяц назад. В ряде городов прогремели взрывы. Громко было и в столице. Все подробности читайте в материале: Ракетный удар по Киеву: что известно об атаке 15 февраля.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник предупреждал, что с тех пор оккупанты накопили около 100 ракет.

"Мой персональный взгляд: накопление идет, залп будет, но я не думаю, что он будет более массированным, чем уже упомянутые случаи. Ну, может 130 ракет", - сказал он.

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