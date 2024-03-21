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РФ запустила по Украине десятки ракет: в регионах звучат взрывы

Мария Тупик
21 марта 2024, 04:52обновлено 21 марта, 05:32
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Ракетная опасность, ракетный удар, тревога
Ракетная опасность в Украине / Коллаж Главред, фото Главред, Википедия

В Украине в ночь на 21 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщают о пусках крылатых ракет с территории РФ.

По данным Воздушных Сил ВС Украины, ракеты находятся уже в воздушном пространстве Украины.

"Ту-95 совершили маневр в районе пусковых рубежей. Вероятны пуски крылатых ракет. Если пуски реальные, расчетное время вхождения ракет в воздушное пространство Украины 03:45", - написали защитники.

видео дня

МВД Украины просит во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

"Не пренебрегайте сигналом воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности, находитесь в укрытиях до отбоя и не снимайте работу ПВО", - сообщили в МВД.

МВД

Жители Киевской области оказались под ракетной атакой. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"В регионе работают силы ПВО – информируют власти. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Также Воздушные Силы ВСУ советуют жителям Житомира, Киева и других областей находиться в безопасных местах.

Согласно сообщениям мониторинговых каналов, в Житомирской области тоже прогремели взрывы.

Мониторинговые каналы информируют о работе ПВО в областях.

Удар по Киеву

В Киеве 21 марта местные жители слышали минимум 2 взрыва, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Взрывы в городе. Работает ПВО", - написал мэр.

Также Кличко сообщил, что в столице

  • Осколки попали в детский сад в Святошинском районе.
  • Осколки попали в жилой дом в Святошинском районе.
  • В Подольском районе осколки попали в предприятие.
  • В Шевченковском районе горят машины.
  • В Шевченковском районе горит квартира
Атака на Киев

Удары ракетами и дронами по Украине

15 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли также фельдшер и спасатели. Во время вражеских атак в этот день погиб 21 человек.

17 марта сообщалось, что в Николаеве два "прилета" – РФ ударила ракетами по югу Украины. Повторный удар по Николаеву был нанесен через около 5 минут после первого.

Вечером 17 марта враг ударил по Конотопу и Сумах – там прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры на Сумщине.

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