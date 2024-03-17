Враг влупил по Конотопу и Сумах: там прогремели мощные взрывы

Российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры на Сумщине

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РФ ударила по Конотопу / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты вечером 17 марта атаковали Конотоп на Сумщине. В городе прогремели мощные взрывы. Об этом заявил мэр Конотопа Артем Семенихин.

Сначала он подтвердил вражеский удар по городу и отметил, что угроза еще есть, россияне снова могут атаковать Конотоп. Позже он подтвердил второй взрыв. Враг ударил по объекту инфраструктуры.

РФ ударила по объекту инфраструктуры в Конотопе / фото: скриншот

Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что российские оккупанты осуществили запуск ракеты Х-59 и КАБов.

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РФ атаковала Сумскую область / фото: скриншот

РФ атаковала Сумскую область / фото: скриншот

Кроме этого оккупанты ударили по областному центру. В Сумах прогремели мощные взрывы. Россияне дважды ударили по объектам гражданской инфраструктуры.

"К счастью, люди не пострадали, на месте работают все необходимые службы. Ситуация на границе находится под контролем ВСУ ... Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, берегите себя, находитесь в укрытиях, доверяйте только проверенным источникам информации", - отметили в Сумской ОГА.

В Сумах прогремели мощные взрывы / фото: Сумская ОВА

Взрывы в Сумах

В ночь на 6 марта в Сумах прогремели масштабные взрывы. Россияне ударили по городу 3 "шахедами". В результате этого в домах выбиты окна, начался пожар. К счастью, погибших нет. Также известно о том, что были повреждены здания больниц.

Уже на следующий день РФ ударила по городу ракетой. Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. Взрывной волной были выбиты окна и двери в больнице, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что в результате ракетного удара в Сумах есть погибшие и раненые.

В ночь на 13 марта российский "Шахед" ударил в многоквартирный дом в Сумах. Там до сих пор продолжают разбирать завалы. Полностью уничтожены были 15 квартир, еще 15 - повреждены. В результате удара погибли 3 человека, тело еще одной девушки, которая жила на 5-м этаже, не нашли.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Что такое дрон Shahed / Инфографика: Главред

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