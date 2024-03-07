Мощный взрыв и пожар в Сумах: РФ ударила по городу ракетой

Российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

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РФ атаковала Сумы ракетой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Сумскую область ракетами. Мощный взрыв прогремел в Сумах. Его слышали жители во всех районах города. Об этом сообщает Сумская ОГА.

7 марта около 14:40 враг нанес авиационно-ракетный удар. Ракета попала в объекты гражданской инфраструктуры.

"На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются", - говорится в сообщении. видео дня

Местные жители сообщают о том, что над местом попадания в воздух поднялся высокий столб дыма. Туда прибыли спасатели, правоохранители и медики. Известно, что в результате попадания есть разрушения.

Пока официальной информации о раненых и погибших нет.

Обстрел Украины

6 марта, в Одессе прогремели взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был нанесен комплексом "Искандер". Во время ракетного удара под обстрелом едва не оказался президентский кортеж и греческая делегация.

Отмечается, что транспортная колонна Зеленского была в 150 метрах от машин с иностранными гостями во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Мицотакис подтвердил, что он вместе с украинским президентом находился в тот момент в районе одесского порта.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла, что президент Владимир Зеленский, чей кортеж, по слухам СМИ, находился неподалеку от удара, был целью атаки противника. По данным военных, удар был осуществлен баллистическим оружием.

Позже Россия подтвердила удар по Одессе. В стране-агрессоре заявляют о якобы поражении некоего объекта в портовом районе города. В воображении россиян, они "высокоточно" поразили ангар с морскими дронами, которые готовились к выполнению боевого задания.

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