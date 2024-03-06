Россия подтвердила удар по Одессе: мерещатся морские дроны

По данным ВСУ, вследствие удара по городу погибли пять человек.

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6 марта РФ нанесла удар баллистической ракетой по порту Одессы / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ua.depositphoto

Российские оккупанты подтвердили нанесение ракетного удара по Одессе в среду, 6 марта. В стране-агрессоре заявляют о якобы поражении некоего объекта в портовом районе города.

В воображении россиян, они "высокоточно" поразили ангар с морскими дронами, которые готовились к выполнению боевого задания.

"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе г. Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. Цель удара достигнута. Объект поражен", - утверждают оккупанты.

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Морской дрон Magura V5 - что о нем известно Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V-типа) — украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, способная выполнять различные функции: наблюдение, разведка, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминная борьба, охрана морского флота, а также боевые задачи, передает Википедия. В ноябре 2022 года правительство Украины анонсировало разработку украинского боевого надводного беспилотника дальностью до 800 км. Впервые лодка представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF), которая проходила с 25 по 28 июля 2023 года в Стамбуле. 29 июля 2023 г. вышел репортаж CNN, который стал подтверждением того, что катер-камикадзе типа Magura V5 уже существует не только как выставочный образец, но и как система, полностью готовая к применению. 1 февраля 2024 шесть беспилотников Magura V5 атаковали российский ракетный катер "Ивановец". В результате атаки, катер затонул и погибли все члены экипажа (около 40 человек). Факт использования Magure V5 подтвердил глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов. 14 февраля 2024 в ГУР сообщили, что большой десантный корабль Цезарь Куников Черноморского флота РФ был потоплен при помощи ударных морских дронов Magura V5.

Все подробности обстрела Одессы 6 марта

Сегодня, 6 марта, в Одессе прогремели взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был нанесен комплексом "Искандер".

Во время ракетного удара под обстрелом едва не оказался президентский кортеж и греческая делегация.

Отмечается, что транспортная колонна Зеленского была в 150 метрах от машин с иностранными гостями во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Мицотакис подтвердил, что он вместе с украинским президентом находился в тот момент в районе одесского порта.

"Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были совсем близко. Мы не успели уйти в укрытие, это очень шокирующий опыт", - поделился греческий премьер.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла, что президент Владимир Зеленский, чей кортеж, по слухам СМИ, находился неподалеку от удара, был целью атаки противника. По данным военных, удар был осуществлен баллистическим оружием.

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