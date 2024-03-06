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Премьер Греции после обстрела кортежа Зеленского: не успели уйти в укрытие

Яна Ставская
6 марта 2024, 17:17обновлено 6 марта, 17:48
Ранее греческие СМИ сообщили о взрыве возле места нахождение греческой делегации. Там допустили, что целью был кортеж Зеленского.
Премьер Греции после обстрела кортежа Зеленского: не успели уйти в укрытие
РФ ударила вблизи кортежа Зеленского, но промахнулась / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Греческий премьер Кириакос Мицотакис на фоне обстрела у кортежа Зеленского в Одессе подтвердил, что взрыв произошел неподалеку, когда он вместе с президентом Украины находился в порту.

"Президент Зеленский и его штаб нам показывали и объясняли значение порта и то, что делается, чтобы восстановить и усилить морской украинский путь, какой ущерб он понес во время атак. Уже в самом конце мы услышали звук сирен и взрывы, которые были совсем близко. Мы не успели уйти в защищенное место, это очень впечатляющий опыт", – рассказал Кириакос Мицотакис.

Обстрел кортежа Зеленского

Во время ракетного удара РФ по Одессе в среду, 6 марта, под обстрелом чуть не оказался президентский кортеж и греческая делегация.

видео дня

Отмечается, что транспортная колонна Зеленского была в в 150 метрах от машин с иностранными гостями во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Покушения РФ на Владимира Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не оставляет попыток убрать его от правительства даже спустя два года войны. Спецслужбы Украины, по словам президента, предупредили как минимум 5-6 попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения.

"Первый случай был очень интересный...люди не знают, что с этим делать, и это выглядит очень страшно, как Covid. А потом - это просто разведданные, которые рассказывают, что еще одна группа прибыла в Украину, чтобы попытаться совершить покушение", - рассказывал Зеленский.

Вместе с тем, по данным Independent, с начала войны Зеленский пережил более 12 попыток покушения, но как минимум две из этих историй успеха произошли благодаря американским разведданным.

В частности, боевики российской частной военной компании Вагнера планировали покушение на Зеленского и главу украинского правительства Дениса Шмыгаля. Данную информацию подтвердили разведчики и спецназ, отвечающий за охрану главы государства.

Все подробности обстрела Одессы 6 марта

Сегодня, 6 марта, в Одессе раздались взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был нанесен комплексом "Искандер".

Поездка Зеленского в Одессу

Зеленский и Мицотакис почтили память жителей Одессы, погибших 2 марта в результате попадания вражеского БПЛА "Шахед" в девятиэтажный жилой дом.

  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента
  • Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта
    Зеленский вместе с греческой делегацией в Одессе в день удара РФ 6 марта Офис президента

В ходе совместной пресс-конференции с греческим премьером Зеленский, в частности, прокомментировал сегодняшний удар России по городу.

"Сегодня же утром по Одессе был нанесен очередной удар. Погибли люди, и именно это – реальная сущность России: постоянный террор. И каждый сбитый "шахед", каждая сбитая российская ракета, каждый уничтоженный российский военный самолет – это спасенные жизни наших людей, спасенные дома, инфраструктура. Именно поэтому Украине так нужна помощь с ПВО и другим оружием. Украина защищает жизнь своих людей и свою независимость. И я благодарен каждому лидеру, каждому государству, которые нам действительно помогают", - сказал он.

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