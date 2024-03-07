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Есть погибшие и раненые: Зеленский рассказал важные детали об ударе по Сумам

Ангелина Подвысоцкая
7 марта 2024, 21:45обновлено 7 марта, 22:41
Российские оккупанты ударили ракетой по Сумам, и повреждены многие здания.
ракетный удар по Сумам
Россияне ударили ракетой по Сумам, есть погибшие и раненые / Коллаж: Главред, фото: Кордон.Медиа, Сумская ОГА

Российские оккупанты ударили по Сумам ракетой. В результате этого есть погибшие и раненые. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Российское государство обязательно ответит за это зло. Наши воины обеспечат ответственность террористов", - сказал Зеленский.

Смотрите комментарий Зеленского о погибших и раненых в Сумах:

Зеленский
Россияне ударили ракетой по Сумам, есть погибшие и раненые / фото: скриншот

Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх добавил, что в результате удара пострадали 10 гражданских людей, из них 4 обратились за помощью к медикам. Информацию о погибших он не предоставил.

видео дня
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта Фото: Кордон.Медіа
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта Фото: Кордон.Медіа
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта Фото: Кордон.Медіа
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта Фото: Кордон.Медіа
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта Фото: Кордон.Медіа
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта Фото: Кордон.Медіа
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта Фото: Кордон.Медіа
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта фото: Сумская ОВА
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта фото: Сумская ОВА
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта фото: Сумская ОВА
  • Ракетный удар по Сумам 7 марта
    Ракетный удар по Сумам 7 марта фото: Сумская ОВА

Напомним, 7 марта российские оккупанты атаковали объекты гражданской инфраструктуры. В городе прогремел мощный взрыв, в воздух поднялся высокий столб дыма. На место прилета сразу прибыли спасатели, правоохранители и медики. Взрывная волна выбила окна в больнице, школе, центре крови и Центре экстренной медицинской помощи.

Что такое крылатая ракета?

Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

Обстрел Украины

6 марта, в Одессе прогремели взрывы. По информации украинских мониторинговых каналов, удар был нанесен комплексом "Искандер". Во время ракетного удара под обстрелом едва не оказался президентский кортеж и греческая делегация.

Отмечается, что транспортная колонна Зеленского была в 150 метрах от машин с иностранными гостями во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Мицотакис подтвердил, что он вместе с украинским президентом находился в тот момент в районе одесского порта.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк опровергла, что президент Владимир Зеленский, чей кортеж, по слухам СМИ, находился неподалеку от удара, был целью атаки противника. По данным военных, удар был осуществлен баллистическим оружием.

Позже Россия подтвердила удар по Одессе. В стране-агрессоре заявляют о якобы поражении некоего объекта в портовом районе города. В воображении россиян, они "высокоточно" поразили ангар с морскими дронами, которые готовились к выполнению боевого задания.

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