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РФ стянула под Харьковщину более 100 тысяч оккупантов: есть ли угроза наступления

Ангелина Подвысоцкая
5 марта 2024, 23:30
Российские оккупанты обстреливают украинские населенные пункты из артиллерии, минометов и атакуют КАБами с кассетными боеприпасами.
ВСУ
РФ стянула под Харьковскую область более 100 тысяч оккупантов / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

РФ держит в Харьковской области более 100 тысяч оккупантов. Враг сосредоточил их на Лимано-Купянском направлении. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он добавляет, что эта цифра неизменна уже несколько месяцев, однако не все эти войска являются штурмовыми. Оккупанты также создают заградительные отряды.

"Из сотни тысяч сосредоточенных вражеских военных штурмовиков - около 40 тыс. Другие - обеспечение и логистика. И именно эти 40 тыс. постоянно надо пополнять, ведь потери у них огромные. Враг настолько в деморализованном состоянии, что российское военное руководство на местах прибегает к практике заградительных отрядов", - заявил Синегубов.

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Враг не уменьшает интенсивность обстрелов. Оккупанты обстреливают населенные пункты из артиллерии, минометов, бросают КАБы с кассетными боеприпасами.

"Ежедневно противник продолжает давить возле Синьковки, Табаевки, пытается реализовать наступательный потенциал. Безрезультатно. В Табаевке враг ведет активные боевые действия, чтобы достичь тактических успехов, однако ВСУ дают достойный отпор. Цель наших военных - занять высоты, откуда враг наступает", - сказал глава ОВА.

Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Угроза наступления на Харьков

Ранее сообщалось, что на данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

Напомним, россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления. "О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано", - сказал он.

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