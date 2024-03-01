"Эйфория сильно навредила": Бадрак оценил риск нового наступления РФ на Харьков

Нельзя предугадать, дойдут ли российские оккупанты до пригорода Харькова или нет, считает Валентин Бадрак.

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Валентин Бадрак считает, что новое наступление РФ на Харьков нельзя исключать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак оценил риски того, что российские оккупанты могут начать новое наступление на Харьковщине и дойти до пригорода Харькова.

По его словам, на возможное наступление РФ влияет множество факторов. А именно - как быстро будут работать логистические пути, как быстро будут восстанавливаться и наращиваться возможности Сил обороны Украины.

"В частности, это будет зависеть от того, какие решения примет генерал Сырский по ротации. Ведь в тылу у нас очень много военнослужащих, которые уже мобилизованы", - сказал Бадрак во время чата на Главреде.

Он добавил, что нельзя предугадать, дойдут ли российские оккупанты до пригорода Харькова или нет.

"Опасность есть. И эта опасность частично создана самой украинской властью, которая в 2022 году не смогла принять важные решения относительно мобилизации и подготовки эшелонированной обороны. Тогда все были увлечены эйфорией и разговорами о том, что сейчас будет наступление на вражескую Россию, и все, мы уже одержали победу. Эта эйфория сильно навредила", - сказал Бадрак.

Смотрите видео чата с военным экспертом Валентином Бадраком:

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Есть ли угроза нового наступления оккупантов на Харьков - прогнозы

На данный момент скопления группировок войск РФ на участке границы Украины в Харьковской области нет. Угрозы наступления на Харьков пока нет, однако определенное волнение присутствует. Не важно, какие планы у врага, город в случае опасности даст достойный отпор. Об этом заявил мэр Игорь Терехов.

Россияне продолжают наступательные операции на Купянском направлении пытаясь захватить позиции Сил обороны Украины в районе Синьковки и села Лиман Первый. Об этом заявил начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш.

По его словам, ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления.

"О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано", - сказал он.

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