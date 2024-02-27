УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

Юлия Закрепа
27 февраля 2024, 17:14обновлено 27 февраля, 17:50
Илья Евлаш отметил, что сейчас интенсивность боев бешеная и она достигает своего пика.
'Каждая третья рота - штурмовая': в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков
ВСУ держат оборону на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск" Хортица " Илья Евлаш отметил, что на ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления.

"О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано. Сейчас враг действительно стягивает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетягивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского. То есть враг пытается давить сразу с нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах является штурмовой", - пояснил Евлаш в эфире телеканала "Еспресо".

Он также напомнил, что на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

видео дня

"Еще с конца лета на этом направлении проводились мощные инженерные работы, фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых рвов, устанавливались "зубы дракона", которые скреплены между собой железными тросами. Есть мощное минирование, как противопехотными минами, так и противотанковыми минами. То есть там много инженерных заграждений с обустройством опорных пунктов и установкой тяжелых бетонных оборонительных сооружений. Наша задача, в условиях снарядного дефицита, закрепиться и занять максимально мощные рубежи и наносить противнику непоправимые потери. Сейчас мы находимся в обороне, и наша задача - это стачивать наступательный потенциал противника. Интенсивность боев бешеная, и сейчас она достигает своего пика", - подчеркнул Евлаш.

Наступление РФ на фронте: что известно

Напомним, что российские оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. Спикер ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на этом направлении у оккупантов есть разного типа вооружения: 500 танков, более 650 боевых бронированных машин, 430 артиллерийских систем.

В ВСУ подтвердили отступление из Ласточкиного. Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино. Эти меры были приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов.

Майор ВСУ Алексей Гетьман раскрыл планы врага и отметил, что россияне начали наступление на Запорожье. Аналитик отмечает, что цель оккупантов на Запорожском направлении заключается в том, чтобы максимально отбросить силы обороны Украины от Токмака.

Алексей Гетман назвал неожиданные сроки великого наступления России. Майор запаса считает, что на сегодня Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, потому что проводится так называемая президентская кампания.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости Харькова ВСУ Харьковская область новости Харьковщины
Реклама

Главное за день

Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

18:02 Украина
Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

17:42 Украина
"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

17:14 Украина
Все главные новости

Популярное

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32 4706

Умер популярный украинский блогер-миллионник Юрий Ворожко - ему было 32

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N 4379

Головоломка для внимательных и находчивых: надо за 18 секунд найти букву N

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине 3866

Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм 3666

Магнитная буря сильно затягивается: Украину атаковал почти 5-балльный шторм

Последние новости

18:40

Пашинский завышал цены на закупки вооружения для ВСУ и атаковал Госаудитслужбу - СМИ

18:25

Вечно молодая: Осадчая показала редкие снимки с мамойФото

18:10

Как скрыть синеву под глазами: девушка показала удачный лайфхак в макияже

18:02

В России ритуальные агентства отказываются проводить похороны Навального

18:02

Полицейские были целью врага: россияне убили правоохранителей на Сумщине

Если Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - МаринуцаЕсли Приднестровье объявит о "присоединении" к РФ, Молдову ждет свой Донбасс - Маринуца
17:55

Поляки задержали Ткача на границе: снимал сюжет о торговле Польши с РФ

17:45

Финансовый гороскоп на март: Девам - проблемы с деньгами, Ракам - неопределенность

17:42

Попали в ловушку: ВСУ заблокировали штурмовые отряды россиян в районе Авдеевки

17:37

"Вы опять промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно утер нос дипломатам РФ

Реклама
17:14

"Каждая третья рота - штурмовая": в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

17:08

У хирурга, которого защищал Киркоров, умер известный российский продюсер

16:58

РФ может пойти на крайние шаги: в Молдове предупредили об угрозе из Приднестровья

16:56

Медведева "порвало" от предложения Макрона ввести в Украину войска НАТО

16:44

Сделал приятно: диктатор Путин засыпал любовницу подарками

16:39

Как вырастить киви дома: тропический сад на подоконнике

16:35

"Много предателей": эксперт рассказал, кто "слил" информацию о контрнаступлении ВСУ

16:34

"Будет реванш": украинцам раскрыли неожиданный сценарий окончания войныВидео

16:20

Стабилизировали оборону в 3 точках: генерал рассказал об успехе в районе Авдеевки

16:16

Наступление врага продолжается: ВСУ подтвердили отход от двух населенных пунктов

16:15

Украину накроет антициклон: синоптик сказала, где будет +17, а где морозы

Реклама
15:56

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию говорить о "формуле мира " и пленныхФото

15:55

Больше нет самолета: украинские силы уничтожили еще один российский Су-34

15:54

Украинский голос Dota 2 Роман "Skevich" Паскевич — внутри игры вместе с FAVBET реклама

15:40

"Будет очень громко": названо 7 городов Украины, где начнется "пекло"

15:36

"Это ультиматум": Лавров истерит и-за предложения Зеленского по "саммиту мира"

15:29

Почему РФ не поднимает в воздух другие самолеты А-50: в ВСУ назвали причину

15:22

Генштаб уточнил потери РФ после слов Зеленского: как подсчитывают данные

15:20

"Езжай домой в Россию": Орбану и Фицо устроили "горячий" прием в Чехии

15:18

"Круглосуточно наступают": в Третьей штурмовой раскрыли тяжелую ситуацию под Авдеевкой

15:15

Светлана Лобода в дерзких образах снялась для обложки заграничного глянца

15:12

Придется затянуть пояса: три знака зодиака ощутят финансовые трудности в марте

15:10

Возвращение Пугачевой: директор певицы прокомментировала слухи

14:17

Маша Ефросинина показала редкие фото из Крыма: "Большая мечта"

14:16

Стал жестче: Маричка Падалко рассказала, как за время войны изменился ее муж

14:10

Украинский фонд на €50 млрд: ЕП проголосовал за предоставление помощи КиевуВидео

13:59

"Если потребуется": Клименко рассказал, почему полицейских не мобилизуют

13:44

Именины в марте 2024 по новому календарю: как назвать ребенка и кого поздравить

13:43

"Срыв всего тура": россияне взбунтовались против запроданки Анны Асти

13:42

Угроза отхода до Правобережья: названы сроки и направления новых ударов РФ

13:41

Особенный день: 3 знакам зодиака улыбнется удача 29 февраля

Реклама
13:12

Только люди с самым острым зрением найдут лягушку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

13:12

На путинистку Шукшину подала в суд родная сестра

12:59

"НАТО введет свои войска в Украину": Столтенберг резко опроверг эту информацию

12:55

"РФ будет их применять": в Силах обороны предупредили об угрозе удара Ониксами

12:54

Что не любит долларовое дерево: девушка показала, как вырастить крепкий цветок

12:40

Удар в сетчатку: Инна Мирошниченко рассказала о травме

12:39

Гороскоп на март 2024: Козерогам - серьезная перестройка, Тельцам - отшельничество

12:35

Назревает скандал: принц Гарри восстал против Меган Маркл

12:27

Гороскоп Таро на март 2024: Ракам - радость, Львам - поездка, Девам - деньгиВидео

12:17

"Либо мы проиграем войну, либо получим это разрешение": военный указал на ошибку ЗападаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять