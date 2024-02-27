'Каждая третья рота - штурмовая': в ВСУ спрогнозировали наступление россиян на Харьков

Илья Евлаш отметил, что сейчас интенсивность боев бешеная и она достигает своего пика.

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ВСУ держат оборону на Харьковщине / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Начальник пресс-службы Оперативно-стратегической группировки войск" Хортица " Илья Евлаш отметил, что на ВСУ устанавливают мощные фортификационные сооружения и строят укрепления.

"О наступлении россиян на Харьков говорить еще очень рано. Сейчас враг действительно стягивает свои основные резервы вблизи населенного пункта Синьковка, куда перетягивает подразделения "Шторм-Z", "Шторм-V". Также россияне пытаются давить вблизи Северского. То есть враг пытается давить сразу с нескольких направлений, пытаясь найти слабую щель в нашей обороне для развития наступления. Противник активно использует авиацию, артиллерию, БПЛА. Враг ежедневно несет большие потери. Каждая третья рота в их батальонах является штурмовой", - пояснил Евлаш в эфире телеканала "Еспресо".

Он также напомнил, что на Купянском направлении установлены мощные фортификационные сооружения.

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"Еще с конца лета на этом направлении проводились мощные инженерные работы, фортификационные укрепления, возводились ряды противотанковых рвов, устанавливались "зубы дракона", которые скреплены между собой железными тросами. Есть мощное минирование, как противопехотными минами, так и противотанковыми минами. То есть там много инженерных заграждений с обустройством опорных пунктов и установкой тяжелых бетонных оборонительных сооружений. Наша задача, в условиях снарядного дефицита, закрепиться и занять максимально мощные рубежи и наносить противнику непоправимые потери. Сейчас мы находимся в обороне, и наша задача - это стачивать наступательный потенциал противника. Интенсивность боев бешеная, и сейчас она достигает своего пика", - подчеркнул Евлаш.

Наступление РФ на фронте: что известно

Напомним, что российские оккупанты стянули сотни танков для наступления на Купянск. Спикер ВСУ Илья Евлаш сообщил, что на этом направлении у оккупантов есть разного типа вооружения: 500 танков, более 650 боевых бронированных машин, 430 артиллерийских систем.

В ВСУ подтвердили отступление из Ласточкиного. Дмитрий Лиховой заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины осуществили выход от села Ласточкино. Эти меры были приняты для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение российских оккупантов.

Майор ВСУ Алексей Гетьман раскрыл планы врага и отметил, что россияне начали наступление на Запорожье. Аналитик отмечает, что цель оккупантов на Запорожском направлении заключается в том, чтобы максимально отбросить силы обороны Украины от Токмака.

Алексей Гетман назвал неожиданные сроки великого наступления России. Майор запаса считает, что на сегодня Россия не проводит мобилизацию по политическим причинам, потому что проводится так называемая президентская кампания.

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