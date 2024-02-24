Нападет ли Россия из Приднестровья: в ISW раскрыли сценарий событий

Россияне разморозят конфликт в этом регионе и попытаются атаковать Украину еще и оттуда.

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Нападет ли РФ из Приднестровья / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Аналитики Института изучения войны в новом отчете оценили, насколько вероятно вторжение из Приднестровье в Украину. По мнению аналитиков, тамошний военный контингент России является достаточно ограниченным.

Предупреждения об эскалации в Приднестровье звучат еще с января. Многие опасаются, что россияне разморозят конфликт в этом регионе и попытаются атаковать Украину еще и оттуда.

"ISW не заметил никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине. Институт не считает, что эта группировка способна начать полноценную наземную операцию против Украины", - написали в отчете ISW. видео дня

Однако, аналитики все же объяснили свое заявление от 22 февраля. Они назвали ее предупредительным прогнозом.

Тогда институт предупредил: официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России и это поддержит российские гибридные операции, направленные на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы.

"Предупреждение ISW отражает угрозы для стабильности Молдовы, а не военной ситуации в Украине", - пояснили аналитики.

Напомним, что Приднестровье готовит обращение к Путину. Депутат "парламента" Приднестровья признал в эфире тираспольского телеканала ТСВ, что цель съезда - подтвердить, что Тирасполь до сих пор хочет присоединиться к РФ. В ВСУ говорят о "вполне реальной" аннексии.

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Приднестровская Молдавская Республика Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы. Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.

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