Нападет ли Россия из Приднестровья: в ISW раскрыли сценарий событий

Аналитики Института изучения войны в новом отчете оценили, насколько вероятно вторжение из Приднестровье в Украину. По мнению аналитиков, тамошний военный контингент России является достаточно ограниченным.
Предупреждения об эскалации в Приднестровье звучат еще с января. Многие опасаются, что россияне разморозят конфликт в этом регионе и попытаются атаковать Украину еще и оттуда.
"ISW не заметил никаких признаков того, что ограниченная российская группировка войск в Приднестровье может попытаться провести наземную операцию, которая могла бы угрожать Украине. Институт не считает, что эта группировка способна начать полноценную наземную операцию против Украины", - написали в отчете ISW.видео дня
Однако, аналитики все же объяснили свое заявление от 22 февраля. Они назвали ее предупредительным прогнозом.
Тогда институт предупредил: официальные лица Приднестровья могут призвать к проведению референдума о присоединении к России и это поддержит российские гибридные операции, направленные на политическую и социальную дестабилизацию Молдовы.
"Предупреждение ISW отражает угрозы для стабильности Молдовы, а не военной ситуации в Украине", - пояснили аналитики.
Напомним, что Приднестровье готовит обращение к Путину. Депутат "парламента" Приднестровья признал в эфире тираспольского телеканала ТСВ, что цель съезда - подтвердить, что Тирасполь до сих пор хочет присоединиться к РФ. В ВСУ говорят о "вполне реальной" аннексии.
Стало известно, что Россия строит планы по нападению на Молдову. Страна-агрессор Россия заинтересована в реализации сценария государственного переворота в Молдове, сказал советник руководителя Офиса президента. Подоляк объяснил фейки о "теракте" в Приднестровье.
Приднестровская Молдавская Республика
Приднестровская Молдавская Республика – самопровозглашенное государство в Восточной Европе на территории Приднестровья, которое международное сообщество признает частью Молдовы.
Так называемая "независимость" никем не признанной Приднестровской Молдавской Республики была провозглашена 25 августа 1991 года, после чего между сепаратистами и русскими военными с одной стороны и молдавскими войсками с другой начался кратковременный вооруженный конфликт, завершившийся фактической победой сепаратистов при участии русских.
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