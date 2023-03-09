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Россия строит планы по нападению на Молдову: Подоляк объяснил фейки о "теракте" в Приднестровье

9 марта 2023, 21:02
Агрессор Россия заинтересована в реализации сценарии государственного переворота в Молдове, сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Подоляк, Приднестровье
Украине есть чем заняться на поле боя и без ситуации в Приднестровье - Подоляк / Коллаж УНИАН, Офис президента

Украина не собирается совершать какие-либо "теракты" в оккупированном Россией Приднестровье. Подобные обвинения – часть планов российского агрессора по нападению на Молдову. Оккупанты хотят устроить в стране государственный переворот. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он рассказал о том, что у Украины нет никаких намерений "устраивать теракт" в Приднестровье. Фейковые обвинения российских захватчиков – часть их планов по нападению на Молдову.

"Относительно очередной информационной провокации России под названием "теракт в Приднестровье": никаких мотивов и намерений совершать где-то какие-то действия, которые можно квалифицировать как террористический акт, Украина не имеет. Нам это не нужно. Потому что нам есть чем заниматься на поле боя, и любой "теракт" на любой другой территории не даст нам лишних козырей.

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Немного ранее Россия говорила о том, что якобы Украина готовит вторжение на территорию Приднестровья. Выяснилось, что это фейк. После этого Россия инвестировала много денег в попытки уличных беспорядков в Кишиневе. Пока не удалось. И вот новая концепция России: давайте говорить о "терактах" в Приднестровье", - объяснил ситуацию Подоляк.

Как отметил чиновник, страна-агрессор Россия стремится атаковать Молдову в два этапа. На первом оккупанты сообщили о, дескать, "вторжении Украины в Приднестровье". А на втором этапе они собираются организовать государственный переворот в Кишиневе.

Михаил Подоляк подчеркнул, что обвинение Украины в, мол, "подготовке теракта в Приднестровье" – часть третьего этапа российского плана. Это очередная предсказуемая ложь от России.

Подконтрольные России "власти Приднестровья" обвинили СБУ в "подготовке теракта"

Так называемый "прокурор" оккупированного Приднестровья Анатолий Гурецкий 9 марта обвинил Службу безопасности Украины в якобы "подготовке теракта" с целью, мол, "устранения первых лиц государства". Задержали "подозреваемых" и уже предъявили им "обвинения".

В СБУ назвали обвинение из захваченного Приднестровья провокацией, которую срежиссировали в Кремле. Россия пытается дестабилизировать ситуацию на оккупированной Москве территории Молдовы.

"Служба безопасности Украины призывает не воспринимать всерьез чушь, за распространением которых усматривается четкая цель России расшатать ситуацию на территории, которая фактически является оккупированной и подконтрольной ей, обвинив в этом наше государство", - подчеркнули в спецслужбе.

Смотрите видео Главред - Михаил Притула рассказал о планах Путина по Молдове

Ситуация в Молдове:

Приднестровье Михаил Подоляк война России и Украины
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