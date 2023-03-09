В Приднестровье придумали "теракт СБУ" с покушением на "первых лиц государства"

Как говорит прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью теракта, который якобы готовила СБУ, стало бы устранение "первых лиц государства".

Как говорят в Приднестровье, СБУ якобы готовила теракт / коллаж фото УНИАН и Википедия

В "Министерстве госбезопасности" непризнанного мировым сообществом государства "Приднестровская Молдавская Республика" заявили – якобы ими был предотвращен теракт против "чиновников", который якобы готовился по указанию СБУ.

"Министерство государственной безопасности ПМР информирует о предотвращении теракта. Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовили против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. Подозреваемые задержаны. Они дают признательные показания", − говорится в сообщении.

Как говорит прокурор "ПМР" Анатолий Гурецкий, целью было якобы устранение "первых лиц государства".

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"Террористический акт должен был быть осуществлен в центральной части города Тирасполя в том месте, где предполагалось большое скопление граждан", − сказал он.

Также тамошние "спецслужбисты" сообщают, что якобы должен был взорваться припаркованный автомобиль в момент проезда приднестровских "чиновнико". И в этом автомобиле якобы нашли 8 кг гексогена, шурупы, гайки и провода.

Ситуация с Приднестровьем

Напомним, в РФ ранее опубликовали заявление, в котором обвинили Украину в, дескать, "планах по военному вторжению" в Приднестровье, которая уже много лет находится под оккупацией войск РФ.

Россияне опасались того, что армия Украины, мол, "зайдет в Приднестровье", разгромит там войска РФ, и "возьмет под контроль российский склад с военной техникой в Колбасной", который считается одним из самых крупных оружейных складов в Европе.

Молдова опровергла выдумки Минобороны российских оккупантов и подчеркнула, что нужно верить только проверенным источникам информации. Сведения захватчиков не соответствуют действительности.

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