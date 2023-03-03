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Одессу могут атаковать из Приднестровья при одном условии – полковник запаса СБУ

3 марта 2023, 13:45
Если в так называемой "ПМР" соберут во время своих военных сборов 30-35 тысяч человек, это может грозить ударом по Украине.
Российские военные, Михаил Притула
Одессу могут атаковать из Приднестровья при одном условии, считает полковник запаса СБУ/ Минобороны РФ, скрин

В непризнанном Приднестровье объявили о начале военного сбора 1 марта. Он будет продолжаться в течение трех месяцев и к нему будут привлекать мужчин в возрасте до 55 лет. Если там удастся собрать 30-35 тысяч человек и хорошо их вооружить, может появиться угроза удара по территории Украины.

Атака может произойти на Одессу и Белгород-Днестровский. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в интервью Главреду.

"Если они соберут там 30-35 тысяч хорошо вооруженной армии, это может стать угрозой для юга и удара по Одессе, Белгород-Днестровскому", – отмечает полковник запаса СБУ.

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В то же время он отмечает, что еще неизвестно, удастся ли в так называемой "ПМР" собрать большое количество людей. Ведь "толстым прапорщикам и генералам", которые сейчас там живут, война не нужна.

"Пусть сначала соберут и покажут, что у них есть. Потому что сбор они объявили, но так толерантно, потому что понимают, что народ там разбежался. Там есть толстые прапорщики, которые там уже прижились, обросли семьями, хозяйством. Им та война не нужна, как и генералам в "ПМР", – отмечает Притула.

Если же Москва будет продолжать давить на так называемую "ПМР", то это может привести к обратному эффекту.

По словам эксперта, пока рано делать прогнозы в этой ситуации, стоит понаблюдать за тем, что будет дальше.

"Давайте посмотрим, что они будут делать. Путин мог мобилизовать миллионную армию и бросить ее в бой в Украину, но этого не произошло, потому что он не может это сделать. Равно как и происходящего в Приднестровье. Поэтому пусть сначала соберут определенное количество личного состава. И уже после того будем говорить о том, что у них из этого получилось. Россияне мечтали мобилизовать и двухмиллионную армию на Донбассе еще в 2013, 2014 году, но не получилось, потому что народ не захотел воевать", – отмечает Притула.

Угроза из непризнанного Приднестровья

Ранее представительница Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк отмечала, что Украина контролирует ситуацию на границе с Молдовой. Однако нельзя исключать провокаций в виде обстрелов или активности ДРГ российских оккупантов со стороны непризнанного Приднестровья. Агрессор Россия не может открыть второй фронт на данном направлении, поскольку захватчики столкнутся с проблемой подкрепления.

Также Гуменюк отмечала, что оккупанты России не смогут высадить десант в захваченном Приднестровье, поскольку в таком случае им придется пересекать воздушное пространство Украины и НАТО. Отпор будет очень мощным.

Ранее в CNN отмечали, что страна-агрессор Россия может готовить государственный переворот в Молдове, в результате которого страна может быть втянута в войну РФ против Украины. Не исключено, что Кремль может попытаться создать сухопутный коридор в оккупированное ею Приднестровье через юг Украины.

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