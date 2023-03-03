Минобороны могло купить "золотые фляги" для армии, переплатив за них в 10 раз – СМИ

Компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене $7,9 за штуку, хотя их реальная цена составляет всего $0,59.

Минобороны переплатило за армейские фляги огромные деньги / Фото: Главком, Минобороны

Минобороны Украины могло закупить армейские фляги по завышенной в 10 раз цене. Потери госбюджета могут составить не менее 700 тыс. долларов.

Как пишет Главком, киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, хотя их реальная цена составляет всего 0,59 доллара/штука.

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Как пишет издание, согласно коммерческому счету от 3 июля 2022 года, в рамках контракта Минобороны киевская фирма заказала 30 150 армейских фляг с надписями: "06.2020. Собственность ВСУ. Не для продажи" общей стоимостью 238,1 тыс. долларов. Следовательно, цена одной штуки составила 7,9 доллара.

"Как выяснило следствие, ООО "Пролог Сервис" в общей сложности заказало 100 тыс. штук армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указано в таможенной документации – 0,59 доллара против 7,9 доллара", – говорится в сообщении.

Копия коммерческого инвойса, где указывается отправитель и заказчик фляг / Фото glavcom.ua

Отмечается, что ООО "Пролог Сервис" использовало иностранные фирмы-прокладки.

Правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составить по крайней мере 700 тыс. долларов. "Пролог Сервис", вероятно, заработала на поставке 30 150 фляг около полумиллиона гривен.

Авторы материала отмечают, что по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства обороны по предварительному сговору с должностными лицами "Пролог Сервис" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) еще в июле 2022 года начали досудебное расследование.

Авторы материала пишут, что направляли информационный запрос в Министерство обороны с просьбой объяснить, на каких принципах выбирался поставщик "Пролог Сервис" и сколько и какой продукции он поставил.

"Из ответа ведомства следует, что контракт с "Пролог Сервис" от Минобороны 23 марта 2022 подписал и.о. директора департамента государственных закупок и снабжения материальными ресурсами. Фамилия чиновника не раскрывается, но этого человека уже знает вся страна по недавнему скандалу. Это Богдан Хмельницкий. В начале февраля 2023 г. правоохранители объявили Хмельницкому подозрение по факту растраты большой суммы бюджетных средств по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами", – говорится в сообщении.

По данным ресурса Youcontrol, "Пролог Сервис" была создана в 2018 году. До июля 2021 года предприятием владел выходец из временно оккупированной Горловки Роман Полянский, внесший в уставный капитал 100 грн.

Затем его место занял житель Киевщины Александр Кучер, увеличивший размер взноса в уставный капитал до 1 млн грн. На 6 февраля 2023 года Кучер является единоличным владельцем и директором фирмы.

"Из открытых источников стало известно, что ранее Александр Кучер находился в рядах партии "Батькивщина" и безуспешно баллотировался в Верховную Раду от этой политсилы. Перед этим успел побывать доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко", – пишет издание.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводят в заблуждение.

Позже Национальное антикоррупционное бюро взялось расследовать закупку продуктов по завышенным ценам.

Впоследствии стало известно, что директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам, был уволен с должности.

До того заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.

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