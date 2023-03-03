УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Минобороны могло купить "золотые фляги" для армии, переплатив за них в 10 раз – СМИ

3 марта 2023, 12:52
Компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене $7,9 за штуку, хотя их реальная цена составляет всего $0,59.

Минобороны Украины, фляга
Минобороны переплатило за армейские фляги огромные деньги / Фото: Главком, Минобороны

Минобороны Украины могло закупить армейские фляги по завышенной в 10 раз цене. Потери госбюджета могут составить не менее 700 тыс. долларов.

Как пишет Главком, киевская компания "Пролог Сервис" поставила министерству фляги по цене 7,9 доллара/штука, хотя их реальная цена составляет всего 0,59 доллара/штука.

видео дня

Как пишет издание, согласно коммерческому счету от 3 июля 2022 года, в рамках контракта Минобороны киевская фирма заказала 30 150 армейских фляг с надписями: "06.2020. Собственность ВСУ. Не для продажи" общей стоимостью 238,1 тыс. долларов. Следовательно, цена одной штуки составила 7,9 доллара.

"Как выяснило следствие, ООО "Пролог Сервис" в общей сложности заказало 100 тыс. штук армейских фляг. При этом их реальная цена в разы ниже той, что указано в таможенной документации – 0,59 доллара против 7,9 доллара", – говорится в сообщении.

Копия коммерческого инвойса, где указывается отправитель и заказчик фляг
Копия коммерческого инвойса, где указывается отправитель и заказчик фляг / Фото glavcom.ua

Отмечается, что ООО "Пролог Сервис" использовало иностранные фирмы-прокладки.

Правоохранители предполагают, что потери государственного бюджета от этой сделки могли составить по крайней мере 700 тыс. долларов. "Пролог Сервис", вероятно, заработала на поставке 30 150 фляг около полумиллиона гривен.

Авторы материала отмечают, что по фактам возможного злоупотребления служебным положением сотрудниками Министерства обороны по предварительному сговору с должностными лицами "Пролог Сервис" детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) еще в июле 2022 года начали досудебное расследование.

Авторы материала пишут, что направляли информационный запрос в Министерство обороны с просьбой объяснить, на каких принципах выбирался поставщик "Пролог Сервис" и сколько и какой продукции он поставил.

"Из ответа ведомства следует, что контракт с "Пролог Сервис" от Минобороны 23 марта 2022 подписал и.о. директора департамента государственных закупок и снабжения материальными ресурсами. Фамилия чиновника не раскрывается, но этого человека уже знает вся страна по недавнему скандалу. Это Богдан Хмельницкий. В начале февраля 2023 г. правоохранители объявили Хмельницкому подозрение по факту растраты большой суммы бюджетных средств по обеспечению подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами", – говорится в сообщении.

По данным ресурса Youcontrol, "Пролог Сервис" была создана в 2018 году. До июля 2021 года предприятием владел выходец из временно оккупированной Горловки Роман Полянский, внесший в уставный капитал 100 грн.

Затем его место занял житель Киевщины Александр Кучер, увеличивший размер взноса в уставный капитал до 1 млн грн. На 6 февраля 2023 года Кучер является единоличным владельцем и директором фирмы.

"Из открытых источников стало известно, что ранее Александр Кучер находился в рядах партии "Батькивщина" и безуспешно баллотировался в Верховную Раду от этой политсилы. Перед этим успел побывать доверенным лицом кандидата в президенты Виктора Ющенко", – пишет издание.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводят в заблуждение.

Позже Национальное антикоррупционное бюро взялось расследовать закупку продуктов по завышенным ценам.

Впоследствии стало известно, что директор департамента закупок Министерства обороны Богдан Хмельницкий, который фигурирует в скандале о закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам, был уволен с должности.

До того заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу поддержал глава Минобороны Алексей Резников.

Другие новости:

скандал Минобороны Украины новости Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:52

Минобороны могло купить "золотые фляги" для армии, переплатив за них в 10 раз – СМИ

12:49

В "ПМР" могут мобилизовать до 30 тысяч: эксперт раскрыл тревожный сценарийВидео

12:36

Как избавиться от муравьев в огороде на грядках: насекомые оставят почву в покоеВидео

12:33

"Хороший русский" Дмитрий Назаров возмущен тем, что его просят донатить на ВСУВидео

12:18

"527 тысяч": СМИ подсчитали, сколько реально человек Путин мобилизовал воевать с УкраинойВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:12

"Говорит, что думает, его вины нет": у Иво Бобула назвали извинения перед женщинами фейкомВидео

11:52

Боеприпасы перебросят из ЕС: ВСУ передадут дефицитные снаряды — FT

11:51

Украина получит два-три типа современных истребителей - РезниковВидео

11:50

Все дело в цвете: что означает, когда кошка переходит дорогу

Реклама
11:46

"Я много знаю, и это вселяет оптимизм": Резников спрогнозировал сроки завершения войны в Украине

11:35

Вампиры не стареют: как сейчас выглядит Спайк из сериала "Баффи - истребительница вампиров"

11:34

Как сделать омолаживающий макияж после 50-ти: 6 секретов опытных визажистов

11:33

Особенности и риски поздней беременности новости компании

11:18

Сногсшибательные формы и фото в бикини: как выглядит самая горячая бабушка в мире

11:05

"Произошло кровоизлияние": Данилко пришлось отменить концерты Сердючки из-за серьезной болезниВидео

10:55

Переговоры Киева и Москвы возможны после деоккупации Запорожья и Херсонщины - советник Залужного

10:46

Ученые ахнули: что нашли в 188-летней "капсуле времени", спрятанной в башне церквиВидео

10:38

Тогда - незаменимое, сейчас - бесполезное: почему в советских квартирах было окно в туалетеВидео

10:16

Какие цветы посадить в тени сада, чтобы вырос роскошный цветникВидео

10:06

США не воюют с РФ и не дают Украине данные для ударов по ней - ПентагонВидео

Реклама
09:49

"Война придет в Россию": Пономарев назвал сроки начала боевых действий в РФ

09:30

Ему было всего 20 лет: в боях за Украину погиб храбрый доброволец из Прикарпатья

09:20

Гороскоп на сегодня 3 марта 2023: Тельцам – раздумия, Львам - вдохновениеВидео

09:20

Если Россия соберёт 30 тысяч в Приднестровье, то пойдет в наступление на Одессу - ПритулаЭксклюзив

09:02

"Выдерживали прямое попадание ракет": эксперт назвал самые безопасные места во время землетрясенияВидео

08:49

Ольха-М достанет до Крыма: Украина увеличит дальность ударов высокоточных ракетВидео

08:33

"Бавовна" в Подмосковье, где разрабатывали Искандеры и Кинжалы для армии РФ: новые подробности

08:32

Будет ли Иран существовать? Разделение четырех провинций в Южном Азербайджане может закончиться распадом страны

08:20

У Москвы есть три недели для принятия решения о выводе войск из Молдовымнение

08:02

"Соловьев же врать не будет": Слепаков поглумился над россиянамиВидео

07:32

Хитрые японцы ставят бутылки с водой возле своих домов: зачем они так делаютВидео

07:28

Россиян ликвидируют сотнями: Данилов назвал потери РФ и Украины в БахмутеВидео

07:27

Оккупанты изменили стратегию по Бахмуту и хотят заставить ВСУ отступить - ISWВидео

07:26

Красота, грация и лучший друзья: 5 самых популярных пород котов в 2023 годуВидео

06:51

От Javelin и Stinger до танков: как выглядят более $30 млрд помощи США Украине - WSJВидео

06:20

Некрологи о Путине после его смертимнение

05:10

Какой предмет вы увидели первым: быстрый тест по картинке расскажет, от чего надо избавиться в жизниВидео

04:05

Для чего вешают лавровый лист над дверью: не все знают об этом секрете

03:20

Как запечь свеклу в духовке, чтобы овощ был мягким и не потерял своей пользы: простые секретыВидео

03:20

Они разлетаются за минуту просто горячими: сногсшибательный рецепт пирожков из лавашаВидео

Реклама
02:52

Без белья, без стыда, но с улыбкой: Катя Лозовицкая снялась обнаженной

02:22

"Зачем делать такие фото?": Волочкова вызвала отвращение и смех у людейВидео

01:38

ДТП, ракетные удары и несчастья: Росс назвал самые плохие дни для поездок в мартеВидео

00:51

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

00:05

Какую стрижку сделать после 40 лет: 3 кокетливых варианта с эффектом минус 10 летФото

00:01

Сочная и мокрая Ким Кардашьян изогнулась под душем в микро купальнике

02 марта, четверг
23:56

"Лопнет, как переспевший арбуз": Данилов назвал конкретный регион, с которого начнется развал РФВидео

23:56

Зачем 4 марта перекладывать деньги в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

23:32

"Будет прямое вступление в войну": Медведев в истерике назвал "причину" войны РФ с НАТОВидео

23:20

Украину ждет похолодание: погода будет зимней - синоптикВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять