glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ набирает обороты: в НАБУ заявили о засекреченной информации

23 января 2023, 18:31
В НАБУ отметили, что "следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен".
продукты для ВСУ
Продукты для ВСУ / pixabay, 93-тя ОМБр Холодный Яр

Скандал с закупкой продуктов питания для ВСУ набирает обороны. Так, Национальное антикоррупционное бюро взялось расследовать закупку продуктов по завышенным ценам.

Как сообщили в НАБУ, расследование по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что "следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве не обнародовали подробности расследования, отметив, что данная информация засекречена.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводит в заблуждение.

Читайте также:

война в Украине НАБУ Минобороны Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:38

"Неправильные" люди: почему в СССР издевались над левшами

18:31

Скандал с закупкой продуктов для ВСУ набирает обороты: в НАБУ заявили о засекреченной информацииВидео

18:10

ВСУ ликвидировали "вагнеровца" родом из Кривого Рога

18:00

Агрессия армии Беларуси может закончиться падением режима Лукашенко – экс-глава СВРВидео

17:57

"Захватят всю планету Земля": звезда "Квартала 95" спародировал ссору Шойгу и ПригожинаВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:57

Почему 24 января нельзя трогать деньги, чтобы бедным не остаться: приметы и запретыВидео

17:36

"Полный бред": Резников оправдал Минобороны после громкого скандала с ценами на продукты для ВСУВидео

17:22

"РФ нанесла огромный удар": россияне высмеяли депутата из-за войны и санкций против футболистовВидео

17:21

"Две-три недели": Мишель заявил о решающем периоде в войне в Украине и предупредил о новой атакеВидео

Реклама
17:19

Угроза массированного удара: в разведке назвали ракеты, которыми может бить РФВидео

17:07

Украина и Россия вплотную подошли к кровопролитному этапу войны - New York TimesВидео

16:46

Готовы воевать с РФ: элитную бригаду десанта США оставляют у границ УкраиныВидео

16:29

Стоит покупать уже сейчас: в Украине значительно вырастут цены на гречкуВидео

16:17

Череда неудач на любовном фронте подошла к концу: 4 знака Зодиака встретят свою судьбу в 2023 году

16:15

"Следующие месяцы будут очень критическими": РФ пойдет в крупное наступление - Минобороны ЭстонииВидео

15:57

Когда добьют Крымский мост: генерал-разведчик назвал главное условие и вероятные срокиВидео

15:56

5 причин, почему нужно жечь лавровый лист дома: вы будете удивлены

15:52

"Пусть за "Озеро" свое дед трясется в трепете": Noize MC выпустил трек с намеком на смерть ПутинаВидео

15:27

Украину атакует сильнейшая непогода: синоптики предупредили о вьюге и морозеВидео

14:50

У врагов не хватает оружия на новомобилизованных - украинский разведчикВидео

Реклама
14:43

"Хочется забыть, что РФ существует": у россиян не появится "усталость от войны" – экспертВидео

14:29

"Лечат лучшие западные врачи": в ГУР объяснили, почему Путин до сих пор жив

14:14

Чтобы и одежда сияла, и кошелек не пустовал: что выгоднее – порошок или гель для стирки

14:08

"Россия учится": оккупанты изменили тактику, в ГУР рассказали об опасности для УкраиныВидео

13:59

"Бавовна" навела шороха в России: в ГУР МО рассказали, как Украина работает в тылу врага

13:49

В РФ увеличивают армию до 1,5 млн: Путин готовит всеобщую мобилизацию – экспертВидео

13:40

Лиза Ющенко похвасталась взрослой дочкойВидео

13:30

Ходжес объяснил, как западные танки в руках ВСУ изменят ход войныВидео

13:29

Гороскоп Таро на февраль 2023: Весам - свидание, Стрельцам - уныние, Скорпионам - прибыльВидео

13:15

Заговор с двойником Путина: Патрушев может готовить устранение диктатора - экспертВидео

12:54

В окружении Путина вспыхнул раздор: Пригожин нарушил клятву и "грызется" с Минобороны РФ – генералВидео

12:52

"Война прекратится сразу": Маломуж рассказал, что может остановить ПутинаВидео

12:48

Экс-"холостяк" Добрынин впервые прокомментировал разрыв с женойВидео

12:40

Активизация боев в феврале и марте: РФ может пойти в наступление на Харьковщине – ГУРВидео

12:12

"Леопарды уже в Украине": в РФ закатили истерику из-за немецких танков

11:58

Когда День сурка 2023 - дата праздника, фото, история и традиции

11:58

Зачистили местность и закрепились: украинские защитники захватили позиции РФ под БахмутомВидео

11:53

Памела Андерсон пожаловалась на коллегу, который показал ей свой пенис

11:35

"РФ может потерять коридор на юге": Путин хочет заявить о "выполнении целей войны" 24 февраля – генералВидео

11:32

"Мародерят без страха": Арахамия анонсировал "посадки" из-за коррупционных скандаловВидео

Реклама
11:32

"Они побеждают, когда мы поставляем то, что им нужно": в США призвали дать ВСУ ATACMS

11:31

Мобилизация 500 тысяч: военный эксперт пояснил, стоит ли опасаться путинского "пушечного мяса"Видео

11:15

Путин испугался атаки: к диктатору РФ и его близким приставили персональную ПВОВидео

10:49

Глава Пентагона жестко поговорил с ближайшим советником Шольца из-за танков для Украины – СМИ

10:37

Угроза штурма Киева из Беларуси: генерал-разведчик назвал вероятные срокиВидео

10:32

Сумасшедший гонорар: Бейонсе выступила на открытии отеля в Дубае в костюме украинского дизайнера

10:00

Чем заменить пятновыводитель: 3 простых способа, которые от пятен и следа не оставят

09:50

"Путин ищет слабые места в украинской обороне": наступления РФ не будет до 20 февраля – экспертВидео

09:45

Зеленский наложит санкции на российский 1xBet с дня на день

09:44

"Выпадает карта аркан "дьявола": таролог изумила прогнозом насчет окончания войныВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять