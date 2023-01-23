Скандал с закупкой продуктов для ВСУ набирает обороты: в НАБУ заявили о засекреченной информации

В НАБУ отметили, что "следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен".

Продукты для ВСУ / pixabay, 93-тя ОМБр Холодный Яр

Скандал с закупкой продуктов питания для ВСУ набирает обороны. Так, Национальное антикоррупционное бюро взялось расследовать закупку продуктов по завышенным ценам.

Как сообщили в НАБУ, расследование по этому поводу началось еще до публикации материалов в СМИ.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что "следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст. 191 УК Украины", - добавили в пресс-службе.

В ведомстве не обнародовали подробности расследования, отметив, что данная информация засекречена.

Скандал с "завышенными ценами" на продукты

21 января издание Зеркало недели опубликовало статью, ссылаясь на "слитые" документы, в которой сравнивались цены закупок продуктов для военнослужащих и цены на эти же продукты в супермаркете.

В статье под названием "Тыловые крысы Минобороны во время войны "пилят" на харчах для ВСУ больше, чем при мирной жизни" размещена скан-копия якобы контракта на 13 миллиардов гривен.

В Минобороны заявили, что СМИ распространяют сведения с признаками преднамеренных манипуляций, которые вводит в заблуждение.

Читайте также: