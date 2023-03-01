Может ли Россия открыть второй фронт в Приднестровье: в ВСУ оценили сценарий

В силах обороны Украины не исключают провокаций в виде обстрелов или активности диверсионно-разведывательных групп со стороны захваченного Приднестровья.

Оккупанты России не способны открыть второй фронт в Приднестровье - ВСУ / Коллаж 93 ОМБр, УНИАН

Украина контролирует ситуацию на границе с Молдовой. Однако нельзя исключать провокаций в виде обстрелов или активности ДРГ российских оккупантов со стороны непризнанного Приднестровья. Агрессор Россия не может открыть второй фронт на данном направлении, поскольку захватчики столкнутся с проблемой подкрепления. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ВСУ контролируют ситуацию на границе с Молдовой. Пограничники наблюдают за действиями оккупантов в Приднестровье и готовы отражать потенциальные угрозы.

В частности, не исключены обстрелы или активность диверсионно-разведывательных групп на этом направлении.

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"Пока они не критичны (угрозы со стороны Приднестровья). Мы говорим о вероятной активности диверсионных и диверсионно-разведывательных групп, или каких-то провокаций типа обстрела государственной границы. Они не исключены, но мы пристально наблюдаем. Пока активности с той стороны границы нет", - объяснила Гуменюк.

Угроза второго фронта в Приднестровье

По словам Гуменюк, количества группировок российских оккупантов в Приднестровье недостаточно для того, чтобы открыть второй фронт против Украины. Врагу понадобится подкрепление, однако географически они не смогут никак его обеспечить.

Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что обвинения со стороны агрессора РФ в возможных "провокациях" – это ИПСО, которые применяются больше против Молдовы, чтобы дестабилизировать там ситуацию.

Обвинения России в адрес Украины из-за Приднестровья

Министерство обороны оккупантов России 23 февраля опубликовало заявление, в котором обвинило Украину в, дескать, "планах по военному вторжению" в Приднестровье, которая уже много лет находится под оккупацией войск РФ.

Россияне опасались того, что армия Украины, мол, "зайдет в Приднестровье", разгромит там войска РФ, и "возьмет под контроль российский склад с военной техникой в Колбасной", который считается одним из самых крупных оружейных складов в Европе.

Молдова опровергла выдумки Минобороны российских оккупантов и подчеркнула, что нужно верить только проверенным источникам информации. Сведения захватчиков не соответствуют действительности.

Президент Владимир Зеленский сказал, что он предупредил президента Молдовы Майю Санду о подготовке Москвой государственного переворота в стране с целью свержения законных властей. Киев готов помочь Кишиневу решить вопрос Приднестровья. Но Украина не будет действовать без согласования с Молдовой.

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Ситуация в Приднестровье: