Если Россия соберёт 30 тысяч в Приднестровье, то пойдет в наступление на Одессу - Притула

Если Приднестровье прекратит финансовую связь с Москвой, армия возьмет власть в свои руки и сама перейдет на сторону Молдовы, убежден эксперт.

Военные в Приднестровье уже давно разбежались в Молдову и Одессу - Михаил Притула / Главред

Так называемое Минобороны непризнанного Приднестровья объявило о начале военных сборов с 1 марта. Сборы, к которым будут привлекать мужчин в возрасте до 55 лет, продлятся в течение трех месяцев.

Параллельно с этим в Молдове продолжаются пророссийские антиправительственные митинги, которые организовала пророссийская партия "Шор", в течение которых происходят столкновения между их участниками и полицией.

В интервью Главреду военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула рассказал, для чего России нужно Приднестровье, насколько велик риск удара из "ПМР" по Одессе и Виннице, и почему помощь Украины Молдове способна навсегда решить вопрос "ПМР".

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Хотела бы обратиться к вам по поводу начала учений в Приднестровье. Они запланированы на ближайшие три месяца якобы в связи с подготовкой со стороны Украины, как заявила Россия, определенных провокаций. Для чего Россия "шатает" Молдову и начала эту историю с Приднестровьем?

Давайте разберем эту ситуацию подробно. Во-первых, это не обучение, а так называемые сборы, которые предусматривают призыв запасников, то есть военнообязанных на слаживание, проверку знаний, подготовку и тому подобное.

Почему это происходит? Давайте взглянем на карту и увидим, что Приднестровье занимает стратегическое положение между Украиной и Молдовой. Оно находится рядом с Черным морем, и от северной части Приднестровья до северной границы Украины через Крыжополь, Винницу, Житомир, Коростень всего лишь 360 километров. Если посмотреть еще на карту расстановки российских сил перед началом вторжения 24 февраля 2022 года, которую опубликовал еще в ноябре 2021 года руководитель ГУР Кирилл Буданов, мы увидим, что наиболее западная стрелка возможного удара направлена именно в направлении Коростеня, Житомира и южнее их. Таким образом, если гипотетически мы рассмотрим эту ситуацию, когда Россия нанесет удар с севера, например из Беларуси, по Коростеню, Житомиру, Виннице, Крыжополю и соединится с Приднестровьем и одновременно будет высадка морского десанта, например в районы Белгород-Днестровского, Измаила, Татарбунаров и будет задействовано "ПМР", то Украина сразу будет отрезана от Запада.

Вероятно, такие планы должны быть в Генштабе РФ, потому что это, так сказать, очевидные вещи. Эти планы не были выполнены год назад по причинам, не зависящим от россиян. Во-первых, никто не дал им пройти в Николаев и Одессу. Крейсер "Москва", обеспечивавший противовоздушное прикрытие возможного десанта, послали во всем известном направлении. Войска под Бучей, Ворзелем, Ирпенем увязли под Киевом и не смогли взять столицу. Им на подмогу бросили часть, которая шла на Коростень, их тоже разбили, после чего русские убежали. Поэтому та попытка выполнить этот замысел не удалась.

Но смогут ли они попробовать еще раз и какие условия им надо выполнить? Прежде всего, задействовать ресурс "ПМР". Официальное население – 460 тысяч человек, из которых мобилизационного потенциала – 30 тысяч. Армия насчитывает 5 тысяч, и еще очень-очень много оружия. Перечислить это оружие невозможно, потому что в Приднестровье свозилось оружие из групп советских войск из стран так называемого Варшавского договора в Германии, Польше, Чехословакии, Венгрии и Болгарии. Все это оружие сейчас хранится на расстоянии всего 5 километров от границы с Украиной. И на эти склады, Россия, конечно, накинула глазом, потому что там хоть и старое оружие, но россиянам не привыкать ездить на старых танках, и этого оружия РФ сейчас очень не хватает.

Поэтому между Украиной и Молдовой мы имеем территорию, где много оружия, небольшая армия, но которая может быть мобилизована в определенном количестве.

Жители Приднестровья уже давно интегрировались и в Молдову, и в Одессу и покинули свое место жительства. И вот для того, чтобы Россия могла этот ресурс задействовать, ей нужно собрать остатки мобилизационного потенциала разбежавшегося "ПМР". Тех, кто еще может или хочет "защищать", или зарабатывать, потому что у "ПМР" денег немного. Так сказать, провести инвентаризацию. Параллельно мы видим, что россияне пытаются шатать Молдову, устраивая пророссийские митинги с участием завезенных россиян.

Это – те планы, которые Россия пытается реализовать (по меньшей мере, готовится к этому), потому что за один день это не делается. Поэтому сейчас они готовятся к сценарию с задействованием Приднестровья. То есть возможен или удар со стороны Приднестровья в направлении Белгород-Днестровский – Измаил – Татарбунары, или захват всей Молдовы. Потому что армия Молдовы составляет те же 5 тысяч человек, но количество вооружения армии Молдовы на порядок меньше того, что есть у Приднестровья. Вот эти вещи для нас очень важны и мы должны понимать, что Россия для дестабилизации ситуации и выполнения там своих фантазий может пойти в наступление на Молдову и на территории Украины.

Михаил, хотела уточнить по поводу соотношения сил и Приднестровья. Вы сказали, что сейчас армия "ПМР" насчитывает 5 тысяч человек. Если они проведут боевые слаживания, сколько реально людей они смогут набрать?

В мобилизационной подготовке важно не только наличие списков мобилизационного резерва, но и проверка фактического числа. Потому что по спискам может быть до 30 тысяч, а фактически не наберется и 10. Поэтому и делают эти сборы, чтобы сделать инвентаризацию имеющегося личного состава. Фактически они этого не знают, поэтому цифра может колебаться от 5 до 30 тысяч. Это – очень большой разбег, и, в зависимости от того, сколько они наберут, тогда уже будут планировать дальнейшие действия. Если сейчас им удастся привлечь до 30 тысяч, то будет сформирован определенный "ударный кулак", который они могут как-то использовать. Если там будет 5 тысяч в придачу к армии "ПМР", которая там просто сидела на московских деньгах и ничего не делала, обросла семьями, то в случае, если поднимать их и бросать в бой, они могут сказать:" зачем нам та Москва, чтобы мы шли за нее умирать?!". Ведь, в конце концов, может так случиться, что военные в том же Приднестровье скажут, что, мол, мы очень благодарны, что вы нас кормили много лет, но идите дальше сами, мы присоединяемся к Молдове или к Украине. И на этом все завершится. Такой вариант тоже нельзя исключать, потому что то, что Россия шатает ситуацию – это одно, но то, как оно будет по факту – совсем другое.

Молдова в текущей ситуации, если дальше будет продолжаться расшатывание ситуации со стороны РФ, может обратиться к Украине за помощью? Готовы ли мы к этому со своей стороны?

Если Молдова обратится к нам за помощью, то совместными усилиями эта ситуация будет решена достаточно быстро. Опять же, у людей Приднестровья нет мотивации идти дальше с Москвой. Если раньше она заключалась в том, что Москва давала дармовые деньги и удерживала эту территорию, то сейчас этой мотивации уже может и не быть. И таким образом совместные действия Молдовы и Украины могут привести не только к военному решению вопроса, но и к чисто политическому – Приднестровье делает свой выбор и присоединяется к Молдове с тем оружием, которое имеет "ПМР".

Еще раз подчеркиваю – склады, которые есть на территории "ПМР" находятся на расстоянии 5 километров от границы с Украиной.

В случае военного решения этого вопроса, какие выгоды для Украины, кроме того, что с той стороны пропадает угроза наступления?

От этой ситуации плюсы таковы. Первый – Молдова получит обратно свои территории, исчезнет еще одна "серая зона" и угроза для Украины, которая вынуждена держать там определенное количество войск. Второе – мы получим определенное количество вооружения, потому что там его слишком много. Пусть оно старое, но оно хранилось в надлежащих условиях – это и стрелковое оружие, и все остальное, что может быть использовано для защиты Украины.

Но самое главное, что планы Путина по присоединению Молдовы к будущему СССР 2.0, которым он грезит, будут полностью сорваны. Его фантазии пока заставляют россиян действовать так, как им навязывает пропаганда. То есть они пытаются последовательно восстановить Советский Союз и те республики, которые были в нем, и убрать их в Россию.

Это - их стратегическая мечта, но мечты в данном случае не сбываются.

Учитывая, что эти сборы во времени заявлены на три месяца, какие риски это создает для юга и Запада Украины? Может ли Россия начать обстрелы из Приднестровья?

Конечно, может. Если они соберут там 30-35 тысяч хорошо вооруженной армии, это может стать угрозой для юга и удара по Одессе, Белгород-Днестровскому. Потому что собрание они объявили, но так толерантно, потому что понимают, что народ там разбежался. Там есть толстые прапорщики, которые там уже прижились, обросли семьями, хозяйством. Им та война не нужна, как и генералам в "ПМР". И если Москва будет продолжать давить, это может привести к обратному эффекту. Поэтому давайте посмотрим, что они будут делать. Путин мог мобилизовать миллионную армию и бросить ее в бой в Украину, но этого не произошло, потому что он не может это сделать. Равно, как и происходящего в Приднестровье. Поэтому пусть сначала соберут определенное количество личного состава. И уже после того будем говорить о том, что у них из этого получилось. Россияне мечтали мобилизовать и двухмиллионную армию на Донбассе еще в 2013, 2014 году, но не получилось, потому что народ не захотел воевать.

Тогда возникает вопрос – что будет, если Путину его план по Приднестровью не удастся? Может ли это запустить определенные процессы внутри России или в самом "ПМР"?

Если они сейчас с помощью этого собрания смогут собрать не более 5 тысяч человек, это немного охладит их ум и россияне начнут прагматичнее смотреть на ситуацию. Подчеркну, что "руководство ПМР" назначается в Москве, поэтому и принятие решений будет зависеть не от руководителей. Потому что там все немного иначе, как в" ДНР "и" ЛНР", потому что ярлык на княжество получают в Москве. Поэтому ни один руководитель там не может принять решение, что они уходят от Москвы. Но может произойти квази революционная ситуация, когда народ поднимется из-за того, что у руководителей нет денег, чтобы платить, одновременно с тем, что определенные платежи не смогут поступать. Поэтому если не будет физической связи с Москвой, то местные власти в "ПМР" могут исчезнуть в один день, а армия может взять власть в свои руки и перейти на сторону Молдовы самостоятельно.