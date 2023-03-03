В "ПМР" могут мобилизовать до 30 тысяч: эксперт раскрыл тревожный сценарий

Михаил Притула назвал цель военных сборов в Приднестровье.

Михаил Притула оценил военный потенциал "ПМР" / Facebook/Dyhovnaednist, УНИАН

Военный потенциал пророссийского Приднестровья оценил военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

"В мобилизационной подготовке важно не только наличие списков мобилизационного резерва, но и проверка фактического числа. Потому что по спискам может быть до 30 тысяч, а фактически не наберется и 10", - пояснил он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что одной из целей военных сборов в "ПМР" может быть инвентаризация имеющегося личного состава.

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"Цифра может колебаться от 5 до 30 тысяч (потенциальный результат мобилизации в "ПМР", - ред.). Это – очень большой разбег, и, в зависимости от того, сколько они наберут, тогда уже будут планировать дальнейшие действия", - не исключил он.

Полковник запаса СБУ считает, что если в "ПМР" удастся мобилизовать до 30 тысяч человек, то это даст возможность сформировать определенный "ударный кулак".

"Если там будет 5 тысяч в придачу к армии "ПМР", которая там просто сидела на московских деньгах и ничего не делала, обросла семьями, то в случае, если поднимать их и бросать в бой, они могут сказать:" зачем нам та Москва, чтобы мы шли за нее умирать?!". Ведь, в конце концов, может так случиться, что военные в том же Приднестровье скажут, что, мол, мы очень благодарны, что вы нас кормили много лет, но идите дальше сами, мы присоединяемся к Молдове или к Украине. И на этом все завершится. Такой вариант тоже нельзя исключать, потому что то, что Россия шатает ситуацию – это одно, но то, как оно будет по факту – совсем другое", - добавил Притула.

Напомним, в РФ ранее опубликовали заявление, в котором обвинили Украину в, дескать, "планах по военному вторжению" в Приднестровье, которая уже много лет находится под оккупацией войск РФ.

Россияне опасались того, что армия Украины, мол, "зайдет в Приднестровье", разгромит там войска РФ, и "возьмет под контроль российский склад с военной техникой в Колбасной", который считается одним из самых крупных оружейных складов в Европе.

Молдова опровергла выдумки Минобороны российских оккупантов и подчеркнула, что нужно верить только проверенным источникам информации. Сведения захватчиков не соответствуют действительности.

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