"Блокирование вступления в НАТО приблизило войну": в Бундестаге обвинили Меркель в страданиях Украины

Если бы Германия и Франция не заблокировали вступление Украины в Альянс в 2008 году, войны могло бы не быть, считают в Бундестаге.

В Бундестаге назвали Меркель ответственной за войну в Украине из-за блокирования ее вступления в НАТО/ УНИАН, 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило

В Бундестаге назвали бывшую канцлера Германии Ангелу Меркель ответственной за войну в Украине из-за решения заблокировать ее вступление в НАТО в 2008 году.

С таким обвинением выступила глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv. По ее словам, такое решение Меркель сделало возможным полномасштабное вторжение страны-агрессора России в Украину.

Штрак-Циммерманн напомнила, что в 2008 году в Североатлантическом альянсе было много сторонников того, чтобы как можно быстрее принять Украину в НАТО. Однако Германия и Франция тогда выступили против, ведь боялись реакции России.

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Политик подчеркнула, что отказ во вступлении Украины в Альянс "был большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время".

Также глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге отмечает, что Германия после начала полномасштабной войны должна была встать на сторону Украины и поддержать ее оружием.

Кроме этого, Штрак-Циммерманн высказала мнение относительно того, насколько может затянуться нынешняя полномасштабная война в Украине. Политик считает, что она вряд ли продлится так же долго, как первая или Вторая мировые война. В то же время, по ее словам, российский диктатор Владимир Путин не рассчитывал на то, что другие государства будут так сильно поддерживать Украину.

Напомним, во время саммита в Бухаресте в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине и Грузии Плана действий по членству в НАТО. Они приняли такое решение, потому что боялись эскалации со стороны страны-агрессора России. Из-за этого обеим странам было обещано вступление в Альянс "однажды".

Обвинения Меркель в неправильных решениях

Напомним, ранее в Германии уже звучали подобные обвинения в сторону Меркель. Так, министр юстиции ФРГ Марко Бушман осенью 2022 года заявлял, что бывший канцлер Ангела Меркель помогла российскому диктатору Владимиру Путину развязать войну против Украины. По его словам, к этому в значительной степени привела ее сдержанная политика даже после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Кроме этого, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявлял, что ФРГ в результате своей политики за последние десятилетия допустила ситуацию, при которой РФ смогла начать самую кровавую с 1945 года войну в Европе. За Путиным почти ухаживали, а Берлин всегда его поддерживал. Германия должна полностью переосмыслить свою политику в отношении РФ, чтобы сделать грамотные выводы для своего будущего, подчеркнул Мельник.

Стоит отметить, что через несколько месяцев после полномасштабного вторжения РФ в Украину пресс-секретарь Меркель в ответ на запрос журналистов сообщила, что экс-канцлер Германии продолжает считать правильным решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году. Однако при этом Меркель поддерживает все международные усилия, которые другие государства направляют на то, чтобы остановить войну в Украине.

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