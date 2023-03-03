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"527 тысяч": СМИ подсчитали, сколько реально человек Путин мобилизовал воевать с Украиной

3 марта 2023, 12:18
С начала "частичной мобилизации" в России на войну против Украины отправили более 527 тысяч жителей страны-агрессора. Об этом говорят подсчеты росСМИ.
Путин, армия
Путин мобилизовал воевать с Украиной около 527 тысяч человек - СМИ / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

С начала "частичной мобилизации" в России на войну против Украины в ряды армии оккупантов Кремль отправил приблизительно 527 тысяч жителей страны-агрессора (а не 318 тысяч, как говорил русский диктатор Владимир Путин). Об этом со ссылкой на собственные расчеты сообщает российское оппозиционное издание "Медиазона".

Журналисты опирались на данные загсов о количестве ускоренных браков. Дело в том, что после начала мобилизации (21 сентября прошлого года) мужчинам с повесткой в России разрешили жениться в день подачи документов, без обязательного для остальных граждан страны-агрессора. месячного ожидания. Поскольку законные супруги, в отличие от гражданских жен, получают возможность наводить справки о своих мужьях, а также рассчитывать на компенсации в случае их смерти в боях против ВСУ.

Для подсчетов журналисты использовали также данные Росстата и переписи населения – для того, чтобы определить количество живущих вне брака пар, мужчин, которые могут попасть под призыв и прочая.

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Выяснилось, что спустя четыре месяца после того, как якобы кончилась "частичная мобилизация" поток "срочных" бракосочетаний военнослужащих не кончился. Но теперь новомобилизованные вступают в брак не только по месту прописки, но и еще по месту службы.

ЗАГС

Причем в первые месяцы мобилизации российские ЗАГСы не только не скрывали внезапный наплыв мужчин с повестками, но и вели пропагандистскую работу. Региональные телеканалы снимали ролики о том, как много мобилизованных хотят жениться. В некоторых ЗАГСах проводили даже групповые свадьбы. После которых новоиспеченных мужей сразу отправляли в армию.

"Новые сводки загсов позволили уточнить нашу оценку числа призванных по всей России за активный период мобилизации в сентябре и октябре: более 527 тысяч человек", – подытожили журналисты.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что оккупант Россия готовится к новому наступлению на Украину. По мнению Данилова, россияне будут наступать на Донбассе с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что агрессор РФ в феврале-марте собирается отправить в Украину свой 200-тысячный резерв. Враг будет пытаться захватить Донбасс. Как полагает Жданов, от результатов сражения будет зависеть исход войны.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорил, что оккупанты России пытаются прорвать обороны украинских сил в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность продвинуться на Славянск, Краматорск и Покровск. Череватый подчеркнул, что Москва хочет захватить всю Донецкую и Луганскую область и показать "достижение промежуточных целей" в войне против Украины.

Война России против Украины:

мобилизация Владимир Путин война России и Украины
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