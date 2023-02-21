"Добавив сотни тысяч к уже призванным": Путин может объявить о новой мобилизации - NYT

Владимир Путин вскоре может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных, пишет The New York Times.

Путин скоро может объявить о новой волне мобилизации - NYT/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Диктатор Владимир Путин в самом скором времени планирует объявить новую волну мобилизации в стране-агрессоре, России. Об этом сообщает западное авторитетное издание The New York Times.

"Представители американской разведки говорят, что получают свидетельство того, что вскоре он (Путин − Главред) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных", − сообщают журналисты.

Есть информация о том, что в своем обращении к Федеральному собранию во вторник, 21 февраля, русский диктатор еще раз повторит тезисы кремлевской пропаганды – мол, он "избавляет" не только Украину от "нацизма", но и Россию − от "поглощения" НАТО.

видео дня

Также западные эксперты сообщают, что такой тезис кажется европейцам бессмысленным, но он уже давно "стал объединяющим лозунгом в Москве".

Кроме того, источники NYT также предполагают, что президент России представит войну в Украине "как битву за восстановление российских исторических земель".

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что оккупант Россия готовится к новому наступлению на Украину. Атака захватчиков готовится до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, россияне будут наступать на Донбассе с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что агрессор РФ в феврале-марте собирается отправить в Украину свой 200-тысячный резерв. Враг будет пытаться захватить Донбасс. Как полагает Жданов, от результатов сражения будет зависеть исход войны.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорил, что оккупанты России пытаются прорвать обороны украинских сил в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность продвинуться на Славянск, Краматорск и Покровск. Череватый подчеркнул, что Москва хочет захватить всю Донецкую и Луганскую область и показать "достижение промежуточных целей" в войне против Украины.

Война России против Украины: