Новая волна мобилизации для наступления на Украину: в разведке Британии раскрыли планы России

Рупор кремлевской директорской Дмитрий Песков ранее заявил, что указ Владимира Путина о якобы "частичной мобилизации" по-прежнему остается в силе.

Россия продолжает искать силы для наступления на Украину / Коллаж сайт Кремля, соцсети

Страна-агрессор Россия не исключает проведения нового раунда призывов в оккупационные войска в рамках так называемой "частичной мобилизации". Москве нужен такой шаг для организации нового наступления на Украину. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В сводке британской разведки говорится, что еще 22 января в прессе писали о том, что пограничники РФ мешают выехать с территории страны трудовым мигрантам кыргызам, у которых есть, в том числе, и российское гражданство. Мужчинам говорят о присутствии их имен в списках на мобилизацию.

Также на планы Кремля по новой волне мобилизации указывают и слова кремлевского спикера Пескова, который 23 января сказал, что указ Путина о, дескать, "частичной мобилизации" по-прежнему нужен Москве для поддержки своих войск.

В разведке Британии пришли к выводу, что Москва, скорее всего, ищет способы пополнить свои оккупационные силы для поддержки своего нового наступления на Украину.

"Весьма вероятно, что российское руководство продолжает искать способы удовлетворить потребности в большом количестве личного состава, необходимого для поддержки любого крупного наступления в Украине в будущем, при минимизации внутреннего инакомыслия", - подчеркнули в министерстве обороны Великобритании.

Угроза нового наступления России на Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее заявил, что оккупант Россия готовится к новому наступлению на Украину. Атака захватчиков готовится до 24 февраля – "годовщины" полномасштабного нападения. По мнению Данилова, россияне будут наступать на Донбассе с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозировал, что агрессор РФ в феврале-марте собирается отправить в Украину свой 200-тысячный резерв. Враг будет пытаться захватить Донбасс. Как полагает Жданов, от результатов сражения будет зависеть исход войны.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый говорил, что оккупанты России пытаются прорвать обороны украинских сил в районе Бахмута и Угледара, чтобы получить возможность продвинуться на Славянск, Краторск и Покровск. Череватый подчеркнул, что Москва хочет захватить всю Донецкую и Луганскую область и показать "достижение промежуточных целей" в войне против Украины.

Война России против Украины: