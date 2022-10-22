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Меркель причастна к развязыванию войны в Украине - министр юстиции Германии

22 октября 2022, 22:55

Марко Бушман убежден, что уступки и поблажки агрессору не могли бы привести к положительному результату.

Меркель причастна к развязыванию войны в Украине - министр юстиции Германии
В Германии Меркель считают причастной к развязыванию войны в Украине / коллаж фото ua.depositphotos.com

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель помогла российскому диктатору Владимиру Путину развязать войну против Украины. К этому в значительной степени привела ее сдержанная политика даже после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушман, сообщает Welt.

Он убежден, что позиция умиротворения агрессора не может привести к положительному результату. Бушман говорит, что сейчас ситуация в Европе напоминает ту, которая была в 1938 году во время режима Гитлера.

"Я вижу структурные параллели в ситуации с политикой безопасности в Европе сегодня и в 1938 году. Мы имеем дело с диктаторами, которые выдвигают территориальные претензии... Тогда считалось, что все дело в Чехословакии. Поначалу многие считали, что все дело в Крыму. Или потом в Украине. Но это не так. Здесь атакована вся наша система ценностей", - сказал Бушман.

По его мнению, Путин воспринимал как призыв к агрессии уступки и поблажки.

"То, что мы, немцы, продвигали газопровод "Северный поток-2" после аннексии Крыма, было нашим вкладом в развязывание войны в Украине", – добавил министр.

Война в Украине

Напомним, Владимир Путин 30 сентября объявил аннексию оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационной "властью".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Россия аннексией Украины решила пойти на эскалацию войны. Он призвал мир показать решительную реакцию на незаконные действия Кремля.

30 сентября президент Владимир Зеленский сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

По словам украинского гаранта, государство уже прошло свой путь для евроатлантической интеграции.

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