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Ответный удар Украины и НАТО: в ВСУ оценили сценарий высадки войск РФ в Приднестровье

27 февраля 2023, 16:24
Оккупационные войска России в Приднестровье наверняка с удивлением наблюдают, как вещает пропаганда о якобы их "мощности", отметила Наталья Гуменюк.
российские вертолеты, ПВО
Войскам России не удастся высадить десант в Приднестровье - ВСУ / Коллаж фото Минобороны РФ, АрміяInfo

Оккупанты России не смогут высадить десант в захваченном Приднестровье, поскольку в таком случае им придется пересекать воздушное пространство Украины и НАТО. Отпор будет очень мощным. Российские захватчики в молдавском анклаве наверняка с удивлением наблюдают, как пропаганда рассказывает о, дескать, "их силе". Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что высадка российских захватчиков в оккупированном Приднестровье фактически невозможна.

"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им разрешит! Те силы, которые сейчас там сосредоточены на самой территории Приднестровья, скорее всего, с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями об их мощности, которые распространяет российская пропаганда", - объяснила ситуацию Гуменюк.

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Также Наталья Гуменюк подчеркнула, что в ВСУ хорошо понимают – если войска РФ попробуют высадиться в Приднестровье, получат очень решительный отпор.

Обвинения агрессора России в адрес Украины из-за Приднестровья

Российское Минобороны оккупантов 23 февраля выпустило заявление, в котором обвинило Украину в якобы "планах по военному вторжению" в Приднестровье – на территорию Молдовы, которая много лет находится под оккупацией России.

Россияне опасались того, что ВСУ, мол, "зайдут в Приднестровье", разгромят там группировку РФ и "возьмут под контроль российский военный склад в Колбасной", который считается одним из крупнейших в Европе.

В Молдове опровергли выдумки Минобороны захватчиков РФ и подчеркнули, что такие заявления не соответствуют действительности.

В Кишиневе призвали верить проверенным источникам информации.

Президент Владимир Зеленский ранее рассказал о том, что он предупредил президента Молдовы Майю Санду о подготовке Москвой государственного переворота в стране для того, чтобы свергнуть законную власть. Киев готов помочь Кишинев в решении вопроса Приднестровья. Однако украинское государство не будет действовать самостоятельно без согласования с Молдовой.

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Ситуация в Приднестровье:

ВСУ Приднестровье войска России десантирование
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