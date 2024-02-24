ВСУ поразили российские 'Тор' и 'Солнцепек': генерал раскрыл большие потери оккупантов

Украинские войска продолжают ведение оборонительной операции и проводят активные действия на определенных направлениях.

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ВСУ уничтожили ракетные установки врага / коллаж: Главред, фото: 36 отдельная бригада морской пехоты, Минобороны РФ

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении поражены российские "Тор" и "Солнцепек".

"В операционной зоне ОСУВ" Таврия "за минувшие сутки враг нанес 33 авиационных и 3 ракетных удара, 99 ударов дронами-камикадзе, совершил 61 боевое столкновение и 1127 обстрелов, в том числе 3 сброса с БпЛА боеприпасов с химическим веществом", - сообщил командующий в своем Telegram.

Тарнавский отметил, что украинские войска продолжают ведение оборонительной операции и проводят активные действия на определенных направлениях.

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Общие потери россиян составляют в живой силе - 312 человек, в вооружении и военной технике - 26 единиц, не считая БПЛА. В частности, это 3 танка, 6 боевых бронемашин, 7 артсистем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 6 автомобилей и 2 единицы спецтехники. Нейтрализовано или уничтожено 281 БПЛА различных типов.

"Среди пораженной и поврежденной техники противника - ЗРК "Тор" и тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" - в Донецкой области; три квадроцикла в придачу к танкам и ББМ - на Запорожском направлении", - сообщил Тарнавский.

Напомним, что у РФ большие потери на четырех направлениях. Стало известно, что ВСУ "перемололи" сотни оккупантов. За сутки в операционной зоне группировки войск "Таврия" враг нанес 38 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и совершил 1102 артобстрелов.

В ВСУ рассказали о жестокие бои у Ласточкиного. Российские оккупанты перегруппировываются возле Авдеевки и пытаются штурмовать позиции украинских военных в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов.

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