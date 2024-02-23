У РФ крупные потери на четырех направлениях: ВСУ 'перемололи' сотни оккупантов

Враг десятки раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск, сообщили в ОСГВ "Таврия".

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ВСУ уничтожают оккупантов на юге / колаж: Главред, фото: 36 окрема бригада морської піхоти, Міноборони РФ

За сутки в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" враг нанес 38 авиаударов, провел 61 боевое столкновение и осуществил 1102 артобстрелов.

Об этом идет речь в сообщении на странице пресс-центра ОСГВ "Таврия" в Facebook.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия", на Авдеевском направлении, нашими защитниками и защитницами отражены 10 атак врага в районах населенных пунктов Орловка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении силы обороны продолжают удерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где враг 43 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 3 атаки противника южнее Золотой Нивы Донецкой области.

На Запорожском направлении силами обороны отражены 5 атак противника западнее Вербового и в районе Работино Запорожской области.

Общие потери врага в живой силе - 391 человек.

Общие потери врага в вооружении и военной технике за прошедшие сутки составили 25 единиц, не считая БпЛА. В частности:

9 ББМ;

8 артсистем;

7 автомобилей;

1 единица спецтехники;

4 склада боеприпасов;

два важных объекта врага;

261 БпЛА разных типов.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что ВСУ разгромили 42-ю бригаду РФ у Работино. На поле боя остались не мене 28 поврежденных, уничтоженных и заброшенных российских танков и боевых машин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Враг пытается проводить наступательные действия на нескольких направлениях, кроме Авдеевского, рассказал Дмитрий Лыховий.

Как сообщалось ранее, три крупных города под угрозой удара РФ. РФ может попытаться захватить большие транспортные и административные узлы, не исключает Павел Нарожный.

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