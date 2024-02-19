Три крупных города под угрозой: куда РФ нацелится после Авдеевки — новый прогноз

РФ может попытаться захватить большие транспортные и административные узлы, не исключает Павел Нарожный.

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РФ может атаковать на новых направлениях / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

После захвата Авдеевки оккупанты могут начать атаку на Купянск или Бахмутский отрезок: Часов Яр, Константиновка или Славянск, заявил военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, россияне давят на Бахмутском направлении уже довольно долго, при этом враг усиливает атаки со стороны Марьинки, пишет Фокус.

"Большие маневры возле Работино маловероятны, хоть они там и атакуют. Все эти попытки бесполезны из-за сильного сопротивления ВСУ", — считает эксперт.

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По его мнению, Константиновка, Славянск и Краматорск интересны РФ как большие транспортные и административные узлы.

Угроза на Купянском направлении

В свою очередь бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предупредил о том, что с точки зрения военной логистики, российским оккупантам важно получить контроль на Лимано-Купянском направлении.

Он считает, что, если ВСУ окажут достойное сопротивление врагу на Донбассе, тогда в ближайшей перспективе ВС РФ переключатся на Купянское направление в Харьковской области.

"Купянск относительно близко к украино-российской границе. ВС РФ ценят железную дорогу в плане перевозки боеприпасов и техники. Купянск и станция Купянск-Узловой играют ключевую роль в военных поставках по линии "Валуйки — Купянск — Луганск", — сказал украинский генерал.

Романенко добавил, что инициатива в боях под Купянском на стороне украинской армии, а Вербовое и Работино также будут под угрозой нападения, ведь на южном отрезке РФ важно обеспечить безопасность поставок из Крыма.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении. Враг пытается проводить наступательные действия на нескольких направлениях, кроме Авдеевского, рассказал Дмитрий Лыховий.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки. Все подразделения в районе Авдеевки, которые могли быть заблокированы, отведены на более выгодные позиции, подчеркнули в ВСУ.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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