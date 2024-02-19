Оккупанты устроили зачистку в Авдеевке и готовят штурм на новом направлении – ВСУ

Враг пытается проводить наступательные действия на нескольких направлениях, кроме Авдеевского, рассказал Дмитрий Лыховий.

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Враг активизировался на юге/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лыховий прокомментировал ситуацию в Авдеевке Донецкой области после захвата города российскими оккупантами.

По его словам, войска РФ проводят зачистку в Авдеевке и, вероятно, перебросят часть сил на другие направления. Об этом он сказал в эфире информационного телемарафона.

Представитель ВСУ уточнил, что враг пытается проводить наступательные действия на других направлениях, кроме Авдеевского. Там количество атак противника уменьшилось. А также уменьшилась активность вражеской артиллерии и авиации.

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Он отметил, что за минувшие сутки зафиксировано на всей оперативной зоне ОСГВ Таврия 26 авиаударов, что меньше, чем было в предыдущие дни. Также зафиксировано 803 обстрела - вдвое меньше, чем на самой горячей фазе Авдеевской оборонительной операции.

"Россияне сейчас проводят зачистку в Авдеевке. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления. Но пока прошло очень короткое время, чтобы это произошло", - пояснил украинский военный.

Лыховий добавил, что враг пытается атаковать украинские позиции в районе Работино Запорожской области. По его словам, ситуация там динамичная, при этом враг наносит мощное огневое поражение.

Ситуация в Авдеевке

Ранее майор ВСУ дал тревожный прогноз. Максим Жорин дал прогноз по поводу того, способны ли российские оккупанты на дальнейшее продвижение после захвата Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки. Все подразделения в районе Авдеевки, которые могли быть заблокированы, отведены на более выгодные позиции, подчеркнули в ВСУ.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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