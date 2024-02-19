"У РФ достаточно сил продвигаться дальше": майор ВСУ дал тревожный прогноз

Максим Жорин дал прогноз по поводу того, способны ли российские оккупанты на дальнейшее продвижение.

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Максим Жорин оценил сценарий развития событий / Коллаж: Главред, Фото: t.me/MaksymZhorin, mil.ru

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин прокомментировал ситуацию по поводу выхода подразделений Вооруженных сил Украины из Авдеевки Донецкой области.

"На тот момент, когда мы прибыли уже непосредственно сюда, то тогда уже было понятно и очевидно, что силы, мягко говоря, совсем не равны, что оборона этого города будет очень сложным и нереальным процессом", - подчеркнул он в интервью Radio NV.

Военный говорит, что тех сил, которые враг накопил и задействовал на месте прорыва в Авдеевке, на самом деле хватило бы для того, чтобы взять не только Авдеевку, а еще несколько населенных пунктов.

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Собеседник также дал прогноз по поводу того, способны ли российские оккупанты на дальнейшее продвижение.

"Я считаю, что на данный момент у врага еще есть достаточно сил для того, чтобы пытаться продвигаться дальше. Сейчас и нам, и другим подразделениям определены рубежи обороны и выполнения боевых задач вокруг населенного пункта Авдеевка. И мы это делаем, и с полным осознанием того, что в самом городе на данный момент остается достаточно сил для того, чтобы пытаться продвигаться дальше. И думаю, что враг это и будет делать", - добавил Жорин.

Ситуация в Авдеевке

Ранее сообщалось, что оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки. Все подразделения в районе Авдеевки, которые могли быть заблокированы, отведены на более выгодные позиции, сказал представитель ВСУ Дмитрий Лыховий.

Войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали тактику авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, подобные действия оккупанты могут применить и в дальнейшем на других участках фронта.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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