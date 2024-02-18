Оккупанты РФ пытаются продвинуться у Авдеевки: где атакует враг

Все подразделения в районе Авдеевки, которые могли быть заблокированы, отведены на более выгодные позиции, сказал представитель ВСУ Дмитрий Лыховий.

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Войска РФ пытаются наступать на Ласточкино, ВСУ отражают атаки / Коллаж: Главред, фото: Командование ОС ВСУ (иллюстративное фото), DeepState

Бойцы ВСУ, которые были в районе Авдеевки Донецкой области под угрозой блокировки, отведены на другие позиции и выполняют боевые задачи. Российские оккупанты пытаются наступать на Ласточкино вблизи Авдеевки. Об этом заявил спикер группировки Таврия Дмитрий Лыховий.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что бойцы отведены на другие позиции и препятствуют дальнейшим попыткам продвижения оккупантов.

"Возле Авдеевки все подразделения Сил обороны, которые находились под угрозой блокировки, отведены на новые сравнительно более выгодные позиции. Продолжают выполнять боевые задачи. Они мешают дальнейшему продвижению врага. Позиции были подготовлены, была осуществлена фортификация", - отметил Лыховий. видео дня

По его словам, войска РФ пытаются наступать на Ласточкино, где отбито 14 атак.

Также Дмитрий Лыховий подчеркнул, что враг атакует и на Марьинском направлении, но безуспешно. Там украинские военные отбили 23 российских атаки.

Ситуация в Авдеевке

17 февраля Командование приняло решение о выведении ВСУ из Авдеевки. Бойцов переместили на более выгодные оборонительные рубежи. Командующий группировкой Таврия Александр Тарнавский сказал, что войска были переведены на заранее оборудованные позиции.

Войска РФ захватили Авдеевку, поскольку использовали тактику авиаударов для продвижения своей пехоты, считают аналитики Института изучения войны. Согласно их оценкам, подобные действия оккупанты могут применить и в дальнейшем на других участках фронта.

Авдеевка далась россиянам "большой ценой" – они потеряли более 47 тысяч своих военных, рассказал Александр Тарнавский. По его словам, в Авдеевке были уничтожены резервы, которые враг мог применить на других направлениях.

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