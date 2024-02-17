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ВСУ вышли из Авдеевки - Тарнавский

Анна Ярославская
17 февраля 2024, 07:36обновлено 17 февраля, 08:29
Ночью главком ВСУ Александр Сырский заявил о выводе украинских войск из Авдеевки.
ВСУ вышли из Авдеевки - Тарнавский
ВСУ вышли из Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ночью 17 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о выводе украинских подразделений из Авдеевки.

"Исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг Авдеевки, во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, принял решение о выводе наших подразделений из города и перехода к обороне на более выгодных рубежах", - говорится в сообщении главкома в Facebook.

Он добавил, что принимаются меры для стабилизации обстановки и удержания занимаемых позиций.

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"Авдеевку мы все равно вернем", - написал Сырский.

Главнокомандующий ВС Украины, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский позже сообщил, что украинские военные "в соответствии с полученным распоряжением, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции".

"В ситуации, когда враг наступает по трупам своих же солдат с преимуществом снарядов десять к одному, под постоянными бомбардировками это единственно правильное решение", - написал он в Telegram.

По словам Тарнавского, "окружение не допущено, личный состав выведен, наши воины заняли оборону на определенных рубежах".

Тем временем аналитики американского Института изучения войны пишут в свежем отчете, что украинским силам придется провести контратаки, чтобы организованно выйти из Авдеевки. Россия попытается помешать, но ее усилия лишь приведут к дальнейшим потерям

В отчете ISW говорится, что Силам обороны Украины, возможно, придется стабилизировать линию фронта, контратакуя в районе, где российские войска пытаются замкнуть окружение.

Аналитики отметили, что действия России, направленные на то, чтобы усложнить вывод украинских войск из Авдеевки, приведут к дальнейшим потерям.

"Российским войскам, скорее всего, будет трудно продвинуться к западу от Авдеевки к подготовленным позициям, куда отходят украинские силы", — считают эксперты.

В ISW отметили, что россияне, вероятно, понесут значительные потери, если решат атаковать позиции ВСУ в открытом поле.

Аналитики также отметили, что захват Авдеевки сам по себе не принесет оккупантам никаких оперативных возможностей.

Бои за Авдеевку

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Силы обороны Украины продолжают проводить боевые действия в Авдеевке. Украинские воины сдерживают продвижение врага на этом направлении.

Оккупанты во время штурмов Авдеевки несут значительные потери как в технике, так и в личном составе. Россия не считается со своими потерями, ради захвата города гонит в мясорубку элитные войска. Об этом 16 февраля рассказал пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин.

Бригадный генерал Александр Тарнавский вчера сообщил, что было принято решение об отступлении украинских военных с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки.

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