400 танков и тысячи солдат: Авдеевка становится могильником для РФ - разведка Британии

Российские силы понесли значительные потери в тяжелой технике и личном составе, во время попыток захватить Авдеевку. Они потеряли более 400 единиц техники. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в X (Twitter), ссылаясь на данные разведки.
В разведке Британии отметили, что российские войска пытаются оккупировать город с октября прошлого года и они "добились постепенного прогресса". Однако украинские защитники активно противостоят им и подкрепляют свои подразделения.
"Во время попытки захватить город Россия потеряла не менее 400 танков, боевых машин пехоты и другой техники, а также, вероятно, тысячи человек личного состава", - отметили в разведке.видео дня
По данным разведки, россияне продолжают атаки к северу от Авдеевки и к западу от Бахмута, пытаясь захватить Часов Яр. Однако с мая 2023 года, когда оккупанты захватили Бахмут, успеха там не имеют.
Ситуация в Авдеевке
Напомним, вблизи Авдеевки продолжаются жестокие бои, там российские оккупанты осуществляют бомбардировки и массированные атаки с нескольких направлений одновременно. Вооруженные силы Украины активно защищают город, используя все возможные средства. Командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что проводятся рейдово-ударные операции для расширения логистических коридоров и обеспечения защитников боеприпасами.
Также оккупанты продолжают непрерывное наступление на Авдеевском направлении, несмотря на большие потери, которые превышают в семь раз украинские. Против ВСУ действуют как армейский корпус, сформированный из жителей Донбасса, так и многочисленные российские части, всего около 55-60 тысяч личного состава.
Кроме этого, во время штурмов Авдеевки оккупанты несут большие потери в технике и личном составе. Россия не считается с потерями своих элитных войск и пытается любой ценой захватить город.
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