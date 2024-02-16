'Ситуация становится критической': в ВСУ рассказали о уличных боях в Авдеевке

В ВСУ отметили, что бои в городской застройке Авдеевки продолжаются уже несколько дней.

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В ВСУ объяснили необходимость удержания Авдеевки / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий объяснил важность удержания Авдеевки и подчеркнул, что даже в самых тяжелых условиях на поле боя главный приоритет - это сохранение жизни украинских военных. Об этом он заявил в интервью "РБК - Украина".

"Удержание Авдеевки имеет значение для того, чтобы не допускать российскую артиллерию и российский террор дальше на запад Донецкой области. Чтобы перемалывать российские ресурсы и резервы, истощать их армаду. Но еще раз подчеркну, что при самых трудных обстоятельствах на поле боя приоритет - это жизнь бойцов. Мы воюем железом и головой, а не железом и "мясом", - указывает спикер.

Кроме того, он добавил, что бои в городской застройке продолжаются уже несколько дней.

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"Противник для наступления иногда одновременно применяет малые штурмовые группы численностью до отделения сразу из нескольких бригад или полков. Это свидетельство того, насколько большие силы враг одновременно бросил на одну Авдеевку", - рассказал он.

Он отметил, что когда ситуация на какой-то из улиц или переулков Авдеевки становится критической, и теряется смысл оборонять целую кучу камней, приоритетом каждого командира является сохранение жизни бойцов.

"Таким образом происходит маневр войсками на угрожающих направлениях", - отметил Лиховий.

Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий указывает на то, что в ходе наступательных операций россиян на Авдеевку враг применяет различные виды тактик.

"Преимущественно это штурмовые действия малыми пехотными группами, иногда к ним присоединяется для усиления бронетехника, танки. Но в условиях уличных боев есть специфика. В последнее время значительные потери в бронетехнике заставляют оккупантов переходить к пешим штурмам. Вперед они бросают зеков, бывших уголовников и тех, кого меньше всего жалко. Это видно по тому, кто попадает в плен", - подчеркнул спикер.

Он также акцентирует на том, что нельзя недооценивать врага. Дмитрий Лиховий указывает на то, что Силы обороны Украины воюют с опытным и хорошо подготовленным противником.

"Это регулярная армия - преимущественно мотострелковые полки, иногда также десантники, спецназовцы. Эту силу не следует недооценивать", - резюмирует Лиховий.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, ситуация на Авдеевском направлении является наиболее напряженной на всей линии фронта. В самом городе продолжаются жесткие бои, оккупанты осуществляют масштабные обстрелы и атаки с нескольких направлений одновременно. Вооруженные силы Украины используют все доступные средства для сдерживания врага и проводят плановое усиление своих подразделений. Об этом сообщил командир оперативно-стратегической группировки "Таврия" Александр Тарнавский.

Вооруженные силы Украины продолжают активные боевые действия в районе Авдеевки, где украинские войска сдерживают наступление врага. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что противник перебросил не менее 15 тысяч военнослужащих для наступления на позиции Сил обороны в Авдеевке.

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