'Заблокированных подразделений нет': Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке

Россияне использовали коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы получить преимущество на поле боя, рассказал командующий ОСУВ "Таврия".

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В Авдеевке, где продолжаются ожесточенные бои, работает логистика / Коллаж: Главред, фото: instagram / libkos, 3 отдельная штурмовая бригада

Авдеевское направление в Донецкой области является самым горячим на всей линии фронта. В черте города продолжаются ожесточенные бои, там оккупанты осуществляют массированные бомбардировки и штурмы с нескольких направлений одновременно. ВСУ используют все имеющиеся средства для сдерживания врага и ведут плановое усиление подразделений. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика - работает. По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено", - написал Тарнавский.

По его словам, по состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. Определенные подразделения отошли с позиций на южной окраине города.

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"В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются лишь руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Да, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город", - отметил командующий ОСУВ "Таврия".

Тарнавский подчеркнул, что в результате ударов украинских войск, оккупанты понесли огромные потери. За сутки в оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери захватчиков составили 711 человек, что является самым высоким показателем этого года.

"Львиная доля из этого числа - результат боевой работы наших войск, которые уничтожают захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян", - добавил он.

Кроме этого, российские оккупанты использовали коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы получить преимущество. Войска РФ подожгли цистерну с нафталином, в результате чего возник пожар на складе хранения битумной смолы. Такой ход оккупанты используют, чтобы под прикрытием густого дыма штурмовать украинские позиции.

Бои за Авдеевку

Напомним, украинские военные отступили с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, после длительного противостояния. Решение приняли с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сообщил Тарнавский.

Также в Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что в Авдеевке страна-террорист перебросила не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Бригада нанесла критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам Вооруженных Сил РФ, при этом вражеские подразделения фактически "стерты".

Как сообщал Главред, соучредитель DeepState Роман Погорелый считает, что ситуация в Авдеевке очень сложная, а вопрос города - лишь вопрос времени. Россия продолжает наступление, уничтожая здания и позиции украинских бойцов с помощью артиллерийских систем.

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