УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Заблокированных подразделений нет": Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке

Руслана Заклинская
16 февраля 2024, 16:24
Россияне использовали коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы получить преимущество на поле боя, рассказал командующий ОСУВ "Таврия".
'Заблокированных подразделений нет': Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке
В Авдеевке, где продолжаются ожесточенные бои, работает логистика / Коллаж: Главред, фото: instagram / libkos, 3 отдельная штурмовая бригада

Авдеевское направление в Донецкой области является самым горячим на всей линии фронта. В черте города продолжаются ожесточенные бои, там оккупанты осуществляют массированные бомбардировки и штурмы с нескольких направлений одновременно. ВСУ используют все имеющиеся средства для сдерживания врага и ведут плановое усиление подразделений. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Чтобы расширить логистические коридоры, в районе Авдеевки проводятся рейдово-ударные действия. Логистика - работает. По поручению Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины защитникам и защитницам Авдеевки в увеличенных объемах поставляются боеприпасы и другие средства поражения. Устойчивое управление войсками обеспечено", - написал Тарнавский.

По его словам, по состоянию на 13:00 в Авдеевке заблокированных украинских подразделений нет. Определенные подразделения отошли с позиций на южной окраине города.

видео дня

"В трудной ситуации на поле боя, когда от укрепления остаются лишь руины и куча разбитых кирпичей, приоритетом для нас является сохранение жизни воинов. Да, украинские подразделения с незначительными потерями вышли с позиции на южной окраине Авдеевки. На других угрожающих направлениях, в случае необходимости, также осуществляется маневр войсками с переходом на новые подготовленные позиции, чтобы иметь возможность и в дальнейшем уничтожать российских оккупантов и удерживать город", - отметил командующий ОСУВ "Таврия".

Тарнавский подчеркнул, что в результате ударов украинских войск, оккупанты понесли огромные потери. За сутки в оперативной зоне ОСУВ "Таврия" потери захватчиков составили 711 человек, что является самым высоким показателем этого года.

"Львиная доля из этого числа - результат боевой работы наших войск, которые уничтожают захватчика на Авдеевском направлении. Только за сутки здесь было ликвидировано до полутысячи россиян", - добавил он.

Кроме этого, российские оккупанты использовали коварную тактику в районе Авдеевского коксохимического завода, чтобы получить преимущество. Войска РФ подожгли цистерну с нафталином, в результате чего возник пожар на складе хранения битумной смолы. Такой ход оккупанты используют, чтобы под прикрытием густого дыма штурмовать украинские позиции.

Бои за Авдеевку

Напомним, украинские военные отступили с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки, после длительного противостояния. Решение приняли с целью сохранения личного состава и улучшения оперативной обстановки, сообщил Тарнавский.

Также в Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что в Авдеевке страна-террорист перебросила не менее 15 тысяч личного состава армии врага. Бригада нанесла критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам Вооруженных Сил РФ, при этом вражеские подразделения фактически "стерты".

Как сообщал Главред, соучредитель DeepState Роман Погорелый считает, что ситуация в Авдеевке очень сложная, а вопрос города - лишь вопрос времени. Россия продолжает наступление, уничтожая здания и позиции украинских бойцов с помощью артиллерийских систем.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка война России и Украины бои за Авдеевку Ситуация в Авдеевке
Реклама

Главное за день

"Ситуация становится критической": в ВСУ рассказали о уличных боях в Авдеевке

"Ситуация становится критической": в ВСУ рассказали о уличных боях в Авдеевке

16:51 Украина
"Заблокированных подразделений нет": Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке

"Заблокированных подразделений нет": Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке

16:24 Украина
Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек: в FT назвали сроки и детали

Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек: в FT назвали сроки и детали

16:17 Мир
Все главные новости

Популярное

Меня уже посадили : Алексея Панина арестовали в РФ 3895

"Меня уже посадили": Алексея Панина арестовали в РФ

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая 2553

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмовая

Алексей Навальный умер в русской тюрьме 2398

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ 1972

РЭБ тут ни при чем: военный сказал, почему украинские дроны не долетают вглубь РФ

Последние новости

16:51

"Ситуация становится критической": в ВСУ рассказали о уличных боях в Авдеевке

16:24

"Заблокированных подразделений нет": Тарнавский раскрыл детали боев в Авдеевке

16:17

Путин планирует мобилизовать еще 400 тысяч человек: в FT назвали сроки и детали

16:03

"Разрушают все живое": Зеленский отреагировал на бои в Авдеевке

15:58

Церковный праздник 17 февраля: почему в этот день нужно убрать дома

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:51

Путин и смерть Навального "в нужное время"мнение

15:51

15 тысяч россиян в Авдеевке: в ВСУ раскрыли потери оккупантов и данные разведки

15:40

"Не думаю, что мы сможем за 48 часов вывести все войска из Авдеевки" - Жданов

15:32

Только тот, кто имеет "ястребиное зрение", найдет печенье за 9 секунд: сложная загадка

Реклама
15:23

"Поплатился жизнью за сопротивление": мировые лидеры оценили смерть Навального

15:21

Войска НАТО могут развернуться во всей Европе: СМИ узнали о планах Альянса

15:19

Украинские войска отошли с позиции "Зенит" на окраине Адвеевки - Тарнавский

14:56

Попробовать все из жизни Брэда Питта: молодая возлюбленная переехала к актеру

14:53

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Навального и назвал имя убийцыВидео

14:47

Сотрудничество безопасности: Зеленский и Шольц подписали важный договор для УкраиныВидео

14:44

Весенее равноденствие 2024: когда будет увеличиваться световой день

14:38

Защитники Купянска получили очередной внедорожник Nissan X-Trail от Favbet Foundation

14:30

Лучший комплекс упражнений на все тело за 9 минут: тренер показала, как быстро похудетьВидео

14:18

Вызов для ЕС: в Bloomberg назвали сценарий для Украины в случае блокады помощи от США

13:58

"Россияне простреливают все": в DeepState назвали критические позиции ВСУ в Авдеевке

Реклама
13:49

"Не вызывайте сантехника": блогер показал, как пробить засор при помощи пальцаВидео

13:29

Что будет, если оставить масляный обогреватель на ночь: 6 важных правил, которые нужно знать

13:28

Алексей Навальный умер в русской тюрьме

13:25

"Дорога усеяна нашими трупами": боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке

13:08

Буданов сказал, что Украине нужно для победы над Россией

13:07

"Ему осталось недолго": Буданов сделал прогноз о "мосте Путина" и возвращении Крыма

12:54

590 млн в госбюджет и 187,5 млн для ВСУ: в BROCARD отчитались о результатах 2023 года новости компании

12:49

Украинский музыкант отменил концерты и отправился на фронтВидео

12:31

Угроза нападения России на НАТО: у Байдена раскрыли позицию Путина

12:19

Приезжать в Донецк и преподавать: путинский холуй Безруков "подлизнул" Кремлю

12:14

Почему нельзя спать на двух подушках: какую беду это может навлечь

12:13

Земля и стаканчики с водой не нужны: как вырастить зеленый лук дома

12:10

"Начинаются два важных дня": Зеленский прибыл с визитом в Германию

11:58

В Авдеевке бойцы в полном окружении, удается прорвать кольцо - Третья штурмоваяВидео

11:56

Перевод часов на летнее время 2024: когда и в какую сторону крутить стрелки

11:55

Это лучший мясной рецепт: готовим свиные крученики с грибами

11:33

Замена Сырского на Залужного: в Госдепе назвали сценарий для Украины

11:05

Страны ЕС заблокировали решение о закупке боеприпасов для Украины - Politico

10:58

Температура до +12 и дожди: синоптик сказал, где в выходные будет теплее всего

10:55

Пересчет пенсий в Украине: кому повезет и как это будут делать

Реклама
10:45

Два года для Украины и конец запасов РФ: в Forbes сделали прогноз о войне на истощение

10:43

Ефросинина показала редкое фото с дочерью, которая запрещает ее выкладывать в соцсети

10:11

Такого не было даже в Бахмуте: РФ бьет фосфором и десятками КАБов по ВСУ в АвдеевкеВидео

10:07

Китайский гороскоп на 17 февраля: Дракону - уныние, Коню - сильная уверенность

09:57

В ISW рассказали о планах наступления оккупантов на Запорожье

09:49

Гороскоп на завтра 17 февраля 2024: Близнецам просить о помощи, Весам - давление

09:40

Только 2% людей могут обнаружить черепаху: головоломку нужно решить за 10 секунд

09:40

Что происходит у Авдеевки и на левобережье Херсонщины: в Генштабе раскрыли детали

08:58

"Продвинуться дальше": в ISW дали прогноз, что будет в случае захвата Авдеевки

08:51

Украину не позовут в НАТО в 2024 году — Госдеп США

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять