15 тысяч россиян в Авдеевке: в ВСУ раскрыли потери оккупантов и данные разведки

Украинские военные сообщили, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой.

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В ВСУ рассказали о потерях оккупантов в Авдеевке / коллаж: Главред, фото: instagram/libkos, Facebook

В Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что против украинских бойцов в Авдеевке страна-террорист перебросила не менее 15 тысяч личного состава армии врага.

"Нашей бригадой нанесены критические поражения 74-й и 114-й отдельным мотострелковым бригадам ВС РФ. Оба вражеских подразделения - фактически "стерты". Предварительно реальное количество потерь оценивается в 4200 "200-ми" и "300-ми" противника. Весомые потери сейчас несет и 30-я ОМСБр ВС РФ. Идут бои против 35-й и 55-й ОМСБр 41-й армии, и против 21-й и 15-й ОМСБр", - сообщили на странице бригады в Telegram.

По имеющимся данным Третьей штурмовой, силы противника на участке фронта следующие: 35-я; 55-я и 74-я отдельные мотострелковые бригады из состава 41-й общевойсковой армии. Также: 15-я, 21-я и 30-я отдельные мотострелковые бригады из состава 2-й общевойсковой армии.

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"Против украинских сил в частности воюет 114-я отдельная мотострелковая бригада - бывший 11-й отдельный мотострелковый полк так называемой "ДНР". Отдельные задачи выполняет личный состав ГРУ, который осуществляет ночные штурмы с применением средств ночного видения, проводит диверсии, а также корректирует удары авиации и артиллерии", - сообщили в бригаде.

Также украинские военные сообщили, что оккупанты несут непропорциональные потери, ситуация в Авдеевке остается чрезвычайно тяжелой.

Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, что РФ бьет фосфором и десятками КАБов по ВСУ в Авдеевке. Ситуация в Авдеевке критическая, но бойцы третьей отдельной штурмовой бригады удерживают оборонительные позиции. Россияне привлекли к боям в Авдеевке силы двух регулярных армий.

В Генштабе раскрыли детали, что происходит возле Авдеевки и на левобережье Херсонщины. Бойцы сил обороны Украины отражают атаки оккупантов агрессора России и сдерживают врага на Авдеевском направлении. Россияне за сутки нанесли 34 ракетных и 85 авиаударов.

Боец ВСУ рассказал правду о ситуации в Авдеевке. Виктор Беляк рассказал, что ситуация в Авдеевке дошла до критической точки, украинские войска ждут полной эвакуации из города, однако командование ее оттягивает.

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